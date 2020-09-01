Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

11:37

Арбитражный суд Башкирии принял иск Генпрокуратуры об истребовании имущества и арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК). Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с законностью утраты контроля государства над предприятием.

Генпрокуратура начала проверку законности сокращения доли государства в содовом предприятии, занимающем более 85% российского рынка, 26 августа. 28 августа ведомство направило в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества БСК «из чужого незаконного владения», а в СКР — результаты проверки. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах прошла приватизации БСК, пишет «Коммерсант».

БСК была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО «Сода» (правительству Башкирии принадлежало в нем 61,65%) к ОАО «Каустик» (им владели частные «Башхим» и кипрская Modisanna). К 1 августа 2020 года «Башхим», полностью принадлежавший кипрской Modisanna, владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО «Региональный фонд» — 38,28%.