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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

11:37 1.09.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Арбитражный суд Башкирии принял иск Генпрокуратуры об истребовании имущества и арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК). Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с законностью утраты контроля государства над предприятием.

Генпрокуратура начала проверку законности сокращения доли государства в содовом предприятии, занимающем более 85% российского рынка, 26 августа. 28 августа ведомство направило в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества БСК «из чужого незаконного владения», а в СКР — результаты проверки. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах прошла приватизации БСК, пишет «Коммерсант».

БСК была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО «Сода» (правительству Башкирии принадлежало в нем 61,65%) к ОАО «Каустик» (им владели частные «Башхим» и кипрская Modisanna). К 1 августа 2020 года «Башхим», полностью принадлежавший кипрской Modisanna, владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО «Региональный фонд» — 38,28%.

 

Темы: Судебная система в России, Бизнес и предпринимательство в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 17:19
Гость: Астолоп

Да, тат или Ротенбергам, или Тимченко понадобился содовый бизнес. Как пить дать. Президент по пустякам вмешиваться в перераспределение оходов вмешиваться не станет.
01.09.2020, 15:02
Гость: Carlos

А новый виток санкций - будет?
01.09.2020, 12:05
Гость: stalker

Начался процесс по очередному переделу собственности. Вот увидите, скоро кого то из акционеров и связанных с ними чиновников к уголовной ответственности привлекут. Посадят в СИЗО, где они дадут "признательные" показания. А там глядишь, и акции свои сами уступят.
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