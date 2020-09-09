Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

12:38

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на навязывание услуги по приобретению страховки средств от хищения.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", менеджеры кредитной организации навязывают данную услугу, выдавая ее за обязательную. Так, один клиент заявил, что ему отказались выдать перевыпущенную дебетовую карту без подключения услуги "Защита карты" стоимость которой составляет 1590 рублей. Получателем платежа оказалась компания "Сбербанк страхование".

Аналогичные жалобы издание обнаружило на форуме портала Banki.ru клиенты Сбербанка только со 2 сентября описали несколько похожих историй.

На запрос газеты, журналистам в Сбербанке заявили, что "клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт; оформление такого договора не является условием выдачи карты". При этом клиент может расторгнуть подобный договор в течение двух недель после его заключения и получить все деньги обратно.

Ответить на вопрос о причинах столь агрессивных продажах данной услуги менеджерами организации, в Сбербанке не смогли.

В Банке России назвали практику навязывания дополнительных страховок клиентам банка "недобросовестной", но отметили, что жалобы на это поступают редко.