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Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

12:38 9.09.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на навязывание услуги по приобретению страховки средств от хищения.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", менеджеры кредитной организации навязывают данную услугу, выдавая ее за обязательную. Так, один клиент заявил, что ему отказались выдать перевыпущенную дебетовую карту без подключения услуги "Защита карты" стоимость которой составляет 1590 рублей. Получателем платежа оказалась компания "Сбербанк страхование".

Аналогичные жалобы издание обнаружило на форуме портала Banki.ru клиенты Сбербанка только со 2 сентября описали несколько похожих историй.

На запрос газеты, журналистам в Сбербанке заявили, что "клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт; оформление такого договора не является условием выдачи карты". При этом клиент может расторгнуть подобный договор в течение двух недель после его заключения и получить все деньги обратно. 

Ответить на вопрос о причинах столь агрессивных продажах данной услуги менеджерами организации, в Сбербанке не смогли.

В Банке России назвали практику навязывания дополнительных страховок клиентам банка "недобросовестной", но отметили, что жалобы на это поступают редко. 

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 13:46
Гость: Добрый селянин

Вот. А ко мне приходят за молоком козьим да крольчатиной и удивляются, что по безналу или через СберОнлайн нельзя заплатить. И только из-за жадности банк-стеров у меня нет ни счёта в банке, ни пластика, ни других "удобных" продуктов банков. Наличные рулят!
09.09.2020, 13:40
Гость: Бриллиантовая рука.

А если не будут брать – отключим газ.
09.09.2020, 13:38
Гость: варвы

ВТБ без страховки кредит просто не даст и еще % на нее начисляет
09.09.2020, 13:24
Гость: фома

У банкиров искать совесть тоже самое, что искать черную кошку в темной комнате когда ее там нет.
09.09.2020, 13:08
Гость: майк

не понимаю фишки с прогнозами сбера. Никогда не попадает, но прогнозировать не бросает.
12:25
Сбербанк прогнозирует 77 рублей за доллар
Все комментарии (7)
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