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Правительство РФ попросило российские госбанки помочь экономике Белоруссии

14:29 11.09.2020
Фото с сайта newsbel.by

Правительство РФ поручило трем государственным банкам поддержать экономику Белоруссии, которая оказалась в состоянии валютного и банковского кризиса на фоне не угасающих уже месяц протестов.

Сбербанку, ВЭБу и ВТБ, каждый из которых имеет белорусскую «дочку», было предписано обеспечить стабильный поток рублевых кредитов в республику, сообщили Reuters два источника на банковском рынке.

По их словам, премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов лично звонили в госбанки после того, как на прошлой неделе летали в Минск во главе «бригады скорой экономической помощи» для Александра Лукашенко.

«Мишустин и Силуанов обзванивали госбанки и просили не закрывать (межбанковские) лимиты на белорусские банки, чтобы у тех был доступ к рублевой ликвидности», - говорит источник агентства.

Российские деньги остро нужно Белоруссии, где уже больше неделю в состоянии паралича находится ключевой рынок межбанковского кредитования, пишет finanz.ru.

В попытке остановить обвал белорусского рубля, потерявшего 8% в августе и 20% с начала года, ЦБ страны с 15 августа прекратил все основные операции по кредитованию банков. Ограничив возможность покупать валюту на заемные деньги, НацБанк остановил взлет курсов доллара и евро, но побочным эффектом стала острая нехватка ликвидности в банках.

Ситуацию усугубил отток вкладов: крупные кредитные организации, по оценке Fitch, потеряли за две недели до 6% депозитов, или 600 млн долларов.
 

Темы: Белоруссия, Банки в России, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 23:07
Гость: Буржуазный кризис захватил и Беларусь (как в 1930х СССР)

В школу детей собрали, вот и обвалилась местная валюта. В отличие от россиян и украинцев, белорусам пока есть что тратить.
11.09.2020, 22:23
Гость: крыну

только чтобы русским не достались, можно - таджикам, кубе, белоруссии
11.09.2020, 22:17
Гость: оказывается белорусы лидируют

за последние десять лет более 130-ти тысяч граждан Белоруссии обзавелись «картой поляка».
Это такой документ, который упрощает получение образования и работы в Польше, а также способствует переезду в страну. В Варшаве утверждают, что таким образом они сохраняют родственные связи и этнические ценности.
На самом деле это просто вербовка дешевой рабочей силы. Примечательно, что белорусы по получению этой карты — абсолютные лидеры.

А на втором месте — украинцы.

Кто тут орал про украинцев, они на ВТОРОМ МЕСТЕ.

Инфо с 5 канала
11.09.2020, 21:31
Гость: Аллё !

Ну неужели не понятно? Чтобы помочь экономике РБ, надо скинуть Лукашенко. И всё тогда наладится у них. Это же так очевидно.
11.09.2020, 21:31
Гость: Хи-хи

Российские госбанки ?! Эти могут, эти помогут так, что от заводов РБ останутся одни скелеты, а на полях заколосится бурьян.
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