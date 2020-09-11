Правительство РФ попросило российские госбанки помочь экономике Белоруссии

14:29

Правительство РФ поручило трем государственным банкам поддержать экономику Белоруссии, которая оказалась в состоянии валютного и банковского кризиса на фоне не угасающих уже месяц протестов.

Сбербанку, ВЭБу и ВТБ, каждый из которых имеет белорусскую «дочку», было предписано обеспечить стабильный поток рублевых кредитов в республику, сообщили Reuters два источника на банковском рынке.

По их словам, премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов лично звонили в госбанки после того, как на прошлой неделе летали в Минск во главе «бригады скорой экономической помощи» для Александра Лукашенко.

«Мишустин и Силуанов обзванивали госбанки и просили не закрывать (межбанковские) лимиты на белорусские банки, чтобы у тех был доступ к рублевой ликвидности», - говорит источник агентства.

Российские деньги остро нужно Белоруссии, где уже больше неделю в состоянии паралича находится ключевой рынок межбанковского кредитования, пишет finanz.ru.

В попытке остановить обвал белорусского рубля, потерявшего 8% в августе и 20% с начала года, ЦБ страны с 15 августа прекратил все основные операции по кредитованию банков. Ограничив возможность покупать валюту на заемные деньги, НацБанк остановил взлет курсов доллара и евро, но побочным эффектом стала острая нехватка ликвидности в банках.

Ситуацию усугубил отток вкладов: крупные кредитные организации, по оценке Fitch, потеряли за две недели до 6% депозитов, или 600 млн долларов.

