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Составлен рейтинг стран для благополучной жизни пенсионеров

23:24 2.10.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Один из крупнейших банков Natixis Франции обнародовал результаты исследования, которое выявило лучшие страны мира для жизни пенсионеров. 

Первое место заняла Исландия. В тройку лидеров вошли Швейцария и Норвегия. США оказались на 18 месте, пишет Газета.RU.

Наиболее низкие позиции получили Литва, Латвия и Греция — они заняли 35, 36 и 41 места списка соответственно. Замкнула рейтинг оказавшаяся на 44 месте Россия.

Отмечается, что места распределялись аналитиками исходя из уровня финансовой безопасности и благополучия граждан. Так, они рассматривали глобальный индекс пенсии, который вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, а также от размера государственного долга и изменений климата.

Специалисты заключили, что 2020 год значительно понизил шансы пенсионеров на финансовую стабильность во всем мире. Это связано с пандемией COVID-19, которая спровоцировала экономический кризис.

Темы: Положение пенсионеров в России, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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03.10.2020, 10:49
Гость: Патриот Золотой Орды

Золотые слова - с южных гор до северных морей. Только в этом направлении должен проходить хозяин. Ни в коем случае не наоборот.
03.10.2020, 10:29
Гость: Сколько вам лет, вьюнош, что вы всех пенсионеров автоматом

в полудурков заносите? А то, что их банально запугивают - такая мысль не приходила? Работникам естественных монополий, например, начальство прямым текстом сообщает, что те обязаны до полудня сбросить селфи с бюллетенем. Знаю не по наслышке.
А откуда вы знаете, как прессуют пенсионеров перед "выборами"?
03.10.2020, 10:21
Гость: 44 место, а сколько вообще стран в ООН?

Великая страна стабильно побеждает Зимбабве и Чад...
03.10.2020, 10:17
Гость: Вот это и есть главная победа.

А ещё вы забыли сказать о том что Россия является единственной страной в мире которая победила ...пармезан!!!!
03.10.2020, 10:16
Гость: Так пусть несчастные американцы бросают свою загнивающую

и едут на ПМЖ в РФ процветпющую!
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