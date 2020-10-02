Составлен рейтинг стран для благополучной жизни пенсионеров

23:24

Один из крупнейших банков Natixis Франции обнародовал результаты исследования, которое выявило лучшие страны мира для жизни пенсионеров.

Первое место заняла Исландия. В тройку лидеров вошли Швейцария и Норвегия. США оказались на 18 месте, пишет Газета.RU.

Наиболее низкие позиции получили Литва, Латвия и Греция — они заняли 35, 36 и 41 места списка соответственно. Замкнула рейтинг оказавшаяся на 44 месте Россия.

Отмечается, что места распределялись аналитиками исходя из уровня финансовой безопасности и благополучия граждан. Так, они рассматривали глобальный индекс пенсии, который вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, а также от размера государственного долга и изменений климата.

Специалисты заключили, что 2020 год значительно понизил шансы пенсионеров на финансовую стабильность во всем мире. Это связано с пандемией COVID-19, которая спровоцировала экономический кризис.