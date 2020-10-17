Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа
Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения судна в субботу, 17 октября.
Он напомнил, что летом Fatih обнаружило в Черном море месторождение газа с примерным объемом запасов 320 миллиардов кубометров. "Общий объем оставляет 405 миллиардов кубометров", — цитируют Эрдогана "Вести".
Турецкий лидер заявил, что добычу газа с этого месторождения планируется начать в 2023 году.
Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в сентябре сообщил, что Анкара направит в Черное море исследовательское судно Kanuni, которое примет участие в работах по разведке газовых месторождений и поможет уже находящимся там кораблям, в частности судну Fatih.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Плюс турецкий поток и "северный" тоже. Почти 16 миллиардов баксов в одно место вылетело.
"Северный поток-1" сейчас наполнен на 22% и больше 30% он не заполнялся ещё. Даже если СП-2 каким то образом достроят и запустят то и его ждёт такая же участь- 15..20% заполненности, что будет означать, когда он выйдет на рентабельность после окупаемости проекта, только через лет 25, - его ресурс будет уже исчерпан на 70%.
Прямые убытки "газпром" за последние пять лет составили более 43 миллиардов баксов! (по данным RBK).
Эффективность "хозяйствования" команды Гегемона на лицо.
Самая прибыльная компания в мире, делающая деньги "из воздуха" (нечего не производящая а только вынимающая деньги из земли)стала убыточной!
А турки похоже нашли газ на чужой земле. Там где они его нашли- не территория турции и не их экономическая зона.
Как, опять? А с теми «триллионами» они уже разобрались?
при умных правителях Южный поток обеспечил бы дешёвым турецким газом и Крым, и весь причерноморский юг России, труба в обе стороны может работать!
Круто! Теперь по южному потоку Турция сможет поставлять свой более дешевый газ в Россию. Газпром однозначно это предвидел
хохловатые нашли в Черном море лопаты, которыми они в древности углубляли Черное море и заодно спаривались с рептилиями, в изобилии обитавшими в этих водах. Пора хохловатым тоже предъявить свои требования на турецкие дивиденды от добычи этого газа.