Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа

18:14 17.10.2020

Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения судна в субботу, 17 октября.

Он напомнил, что летом Fatih обнаружило в Черном море месторождение газа с примерным объемом запасов 320 миллиардов кубометров. "Общий объем оставляет 405 миллиардов кубометров", — цитируют Эрдогана "Вести".

Турецкий лидер заявил, что добычу газа с этого месторождения планируется начать в 2023 году.

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в сентябре сообщил, что Анкара направит в Черное море исследовательское судно Kanuni, которое примет участие в работах по разведке газовых месторождений и поможет уже находящимся там кораблям, в частности судну Fatih.