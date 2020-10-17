Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа

Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения судна в субботу, 17 октября.

Он напомнил, что летом Fatih обнаружило в Черном море месторождение газа с примерным объемом запасов 320 миллиардов кубометров. "Общий объем оставляет 405 миллиардов кубометров", — цитируют Эрдогана "Вести".

Турецкий лидер заявил, что добычу газа с этого месторождения планируется начать в 2023 году.

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в сентябре сообщил, что Анкара направит в Черное море исследовательское судно Kanuni, которое примет участие в работах по разведке газовых месторождений и поможет уже находящимся там кораблям, в частности судну Fatih.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2020, 23:06
    Гость: ABCD

    Плюс турецкий поток и "северный" тоже. Почти 16 миллиардов баксов в одно место вылетело.
    "Северный поток-1" сейчас наполнен на 22% и больше 30% он не заполнялся ещё. Даже если СП-2 каким то образом достроят и запустят то и его ждёт такая же участь- 15..20% заполненности, что будет означать, когда он выйдет на рентабельность после окупаемости проекта, только через лет 25, - его ресурс будет уже исчерпан на 70%.
    Прямые убытки "газпром" за последние пять лет составили более 43 миллиардов баксов! (по данным RBK).
    Эффективность "хозяйствования" команды Гегемона на лицо.
    Самая прибыльная компания в мире, делающая деньги "из воздуха" (нечего не производящая а только вынимающая деньги из земли)стала убыточной!
    А турки похоже нашли газ на чужой земле. Там где они его нашли- не территория турции и не их экономическая зона.

  3. 17.10.2020, 22:22
    Гость: Однако

    при умных правителях Южный поток обеспечил бы дешёвым турецким газом и Крым, и весь причерноморский юг России, труба в обе стороны может работать!

  4. 17.10.2020, 21:52
    Гость: 4

    Круто! Теперь по южному потоку Турция сможет поставлять свой более дешевый газ в Россию. Газпром однозначно это предвидел

  5. 17.10.2020, 21:08
    Гость: К тому же

    хохловатые нашли в Черном море лопаты, которыми они в древности углубляли Черное море и заодно спаривались с рептилиями, в изобилии обитавшими в этих водах. Пора хохловатым тоже предъявить свои требования на турецкие дивиденды от добычи этого газа.

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