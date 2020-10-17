«Роснефть» возьмет в долг 800 миллиардов рублей

16:35 17.10.2020

Совет директоров «Роснефти» утвердил условия программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 800 млрд рублей, сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о регистрации новой программы рублевых облигаций, выпуски которых будут осуществляться в целях обеспечения обычной хозяйственной деятельности компании. Это уже третья программа бондов компании. Первая, зарегистрированная МосБиржей в декабре 2016 года объемом 1,071 трлн рублей, полностью реализована.

В рамках второй программы, зарегистрированной в ноябре 2017 года объемом 1,3 трлн рублей рублей, размещены бумаги на 795 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций «Роснефти» на 2 трлн 966 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Общий долг «Роснефти» на 30 июня достигал 4,255 триллиона рублей. Из этой суммы примерно половина - 2,121 трлн - приходится на долг в рублях.

