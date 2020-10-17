«Роснефть» возьмет в долг 800 миллиардов рублей
Совет директоров «Роснефти» утвердил условия программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 800 млрд рублей, сообщает finanz.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь идет о регистрации новой программы рублевых облигаций, выпуски которых будут осуществляться в целях обеспечения обычной хозяйственной деятельности компании. Это уже третья программа бондов компании. Первая, зарегистрированная МосБиржей в декабре 2016 года объемом 1,071 трлн рублей, полностью реализована.
В рамках второй программы, зарегистрированной в ноябре 2017 года объемом 1,3 трлн рублей рублей, размещены бумаги на 795 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций «Роснефти» на 2 трлн 966 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.
Общий долг «Роснефти» на 30 июня достигал 4,255 триллиона рублей. Из этой суммы примерно половина - 2,121 трлн - приходится на долг в рублях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самоё интересное в РФ, это поведение электората(как говорят либералы). Сразу после первого избрания Путин заявил "пересмотра итогов приватизации не будет", и все равно все голосуют за него. Так что в 2000гг смеялись над Китаем, что он хочет создать свой автопром и авиастроение, которое у нас тогда ещё было. Сейчас его (и не только его) в РФ нет зато в Китае уже даже космическая промышленность есть, и местами она покруче чем в США,про РФ не стоит и говорить.
Этому они обучались на курсах повышения квалификации в США и систематических инструктажах при встречах с кураторами. Такой учебой охвачены все до единого главные фигуранты власти РФ. Предательство власти России перешло все мыслимые границы сознания.
Да, вы правы. Через продажу акций под обеспечение искуственного долга и идет тихая прихватизация западными корпорациями народного достояния. Осуществляет операцию кремлевская колониальная администрация. Страна в оккупации с 1993 года, после расстрела Парламента террористами-ельценистами.
Не так. Схема довольно не сложная. Посмотрите состав акционеров Роснефти. Половина принадлежит иностранным инвесторам, другая якобы российской государственной компании Роснефтегаз. Одна акция принадлежит Россимуществу. Председатель Совета директоров Роснефти Герхард Шредер, бывший канцлер Германии ( назначен Советом сразу после продажи в 2017 году госпакета на сумму 2 млрд долларов США). Димон был вызван в Думу, целый час жевал сопли, но так и не объяснил зачем продал и куда пойдут деньги. Схема оттрожения вырисовывается простая. Компания набирает долгов через выпуск ценных бумаг, затем иностранные инвесторы (вероятно американцы ) скупают эти бымаги и требуют обеспечения. Так как казна пуста, им продают пакет акций того же Роснефтегаза и они становятся хозяевами компании. Примерно как с аллюминием Дерипаски. 99 % граждан России не имют ни какого отношения к биржевым торгам , так как суммы там фигурируют фантастические и погоды на этом рынке не делают. Это примитивная распродажа России "партнерам" под патриотические прожекты Лунных баз, полетов на Марс, разработку гиперзвуковых ракет и т.д. Фактически это национальное достояние граждан бывшего СССР с гиперзвуковой скоростью летит в тар-тарары, а к блокаде России присоединяется уже и маленькая нейтральная Швейцария. Ей то, что до Крымского моста ? И это уже не звоночек, а набат!
сидим и ждем, когда этого клоуна вытурят из цирка.