Госдума продлила заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года

Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - приводит ТАСС цитату из пояснительной записки. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2020, 23:16
    Гость: Макар

    Пенсионный возраст повысили, пенсии заморозили... А электоратные хомячки продолжают радостно бегать на выборы.

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