Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности
Прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Минтруд планирует пересмотреть критерии ее оценки, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность. <…> Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели", - цитирует чиновника ТАСС.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных.
Правительство 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
12 тыс. пенсии в средний класс, бедности.
Стиль работы кремлевских - не улучшать реальные жизненные условия населения, а изменять критерии оценки и добиваться хороших цифровых показателей. Можно в проценты переводить, поскольку это единственное чему их смогли научить. Тупой правитель всегда окружает себя челядью еще тупее.
Это уже настоящая аксиома, проверенная вековой практикой.
Да что там будет, и так понято. Жонглирование с нищенским МРОТ для чего делается? Что бы полностью обособить рабочий класс, тех, кого буржуазия (израильско лондонская) именует у нас "нищебродами", макарошки, вас не просили рожать.. и тд..
Гегемон сказал же весной- "мы исходим из того, что у каждого есть дополнительный заработок..." То есть их МРОТ как бы и ненужен народу, да вот они решили народу дарить свою высочайшую милость в виде нищенской подачки, причём не из своего кармана а из чужого.
Диссонирует с МРОТ факт того, что МРОТ чиновники создают для одного класса населения- работающих. Не работающие (господа) прекрасно себе сами назначают МРОТ, который у каждого из них свой- у кого миллион рублей а у кого и миллион баксов.
Ещё не давно Гегемон снова опростоволосился с фразой «средний класс в каждой стране разный, в России более 70% населения с доходом в 17 тысяч рублей можно считать средним классом».
Совсем недавно в докладе ООН о "борьбе с бедностью" он отчитался о.. полной победе над бедностью в России! Они высчитали, сколько рублей нужно прибавить к их МРОТ, что бы на рубль было больше чем порог нищеты по стандарту ООН.
Можно ещё вспомнить его оговорки, которые наглядно демонстрируют их помыслы -«Этот разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять... (через секунду поправился: «сокращать»)
Наверное господа скоро состряпают указ- всех нищебродов в преть именовать богачами.." Повесят указ на заборе а Гегемон допишет внизу- "написанному на заборе верить".
Прожиточный минимум - не бедность, а показатель успешности. Смог получить работу с МРОТ в убитой российской глубинке - ты успешен и в полушаге от среднего класса.
Не смог - ты самозанятый, уклоняющийся от налогов.
Гениально!
Молодцы! Профессионалы!!