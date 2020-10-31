Биржевая торговля - это ..
Когда-то для совершения подобных операций необходимо было помещение, где участники биржи проводили сделки. Сегодня благодаря Интернету осуществлять деятельность можно удаленно.
Итак, биржевая торговля – это торги по определенным правилам, где объектами скупки и продажи выступают ценные бумаги, товары, валютные пары и другие финансовые инструменты.
Стоит сказать, что самой биржей не совершается никаких сделок купли/продажи. Этим занимаются профессиональные люди, которых называют брокерами.
Виды бирж
Биржевые торги могут быть:
- открытыми – подписывать договора могут не только брокеры, но и посетители;
- закрытыми – участие в торгах доступно только брокерам.
По номенклатуре товаров выделяют биржи:
- универсальные – в торгах участвует разная продукция;
- специализированные – в данном случае речь может идти только о конкретном товаре.
Выделяют несколько видов бирж в зависимости от предмета торговли.
Фондовые
В этом случае речь идет о торгах ценными бумагами. Фондовая биржа, несомненно, важный финансовый институт, который помогает поддерживать рынок данных активов. Это то самое место, где проводится первичная продажа ценных бумаг и их дальнейшая перепродажа. Среди функций фондовой биржи можно выделить:
- организация биржевых собраний;
- регулирование биржевых цен;
- разработка и подготовка контрактов;
- хеджирование;
- информационное обеспечение.
Товарные
Основная задача товарной биржи – покупка и продажа товаров. Деятельность может вестись только на основании описания характеристик товара, даже при его отсутствии.
Среди таковых: мясо и скот, зерновые культуры, производственное сырье, металлы и т.д. На товарную биржу возложены следующие функции:
- организующая – заключается в организации товарообмена на подходящих условиях;
- изучение спроса и предложения на товары;
- информирование участников;
- обеспечение исполнения сделок.
Валютные
Для покупки и продажи валюты была основана валютная биржа. Среди прочих функций, основной можно назвать установку курса национальной и иностранных валют. FOREX на сегодняшний день занимает лидирующую позицию на международном валютном рынке
Фьючерсные
Фьючерсная биржа – это то место, где совершаются операции с фьючерсными контрактами на предстоящую поставку товаров. Таковыми являются договора на поставку определенного количества товара, при этом устанавливается фиксированная цена и конкретные сроки.
Опционные
Что же касается опционной биржи, то в данном случае опционом является право на покупку товара в будущем по конкретной цене. Приобрести право можно за премию-опцион за относительно невысокую стоимость. Воспользовавшись полученным правом, можно провести операцию по фиксированной стоимости (остаться с прибылью) или отказаться от исполнения контракта (премия в этом случае не выплачивается).
Чтобы торговать фьючерсами и опционами, необходимо получить доступ к срочному рынку.
Задачи и функции биржевых сделок
Главными функциями биржи являются:
- организация торгов;
- опубликование котировок;
- разработка контрактов;
- обеспечение исполнения сделок.
Стоит отметить, что первая и основная функция невозможна, если участники не будут проинформированы о торгах. Еще одна обязанность – урегулирование конфликтных ситуаций, которые могут возникать между участниками.
Биржевая торговля упрощает процедуру купли/продажи и отстаивает интересы участников торгов, защищает от потерь, которые могут происходить в результате колебания цен или действий мошенников.
Сегодня процесс торговли значительно упрощен, поскольку вести ее можно с помощью сети Интернет. Как и в любом деле, для стабильной получении прибыли предварительно необходимо ознакомиться со всеми понятиями, механизмами и терминами, которые в этом помогут.
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