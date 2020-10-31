Биржевая торговля - это ..

Биржа – это юридическое лицо, в обязанности которого входит организация торговли различными финансовыми инструментами

Когда-то для совершения подобных операций необходимо было помещение, где участники биржи проводили сделки. Сегодня благодаря Интернету осуществлять деятельность можно удаленно.

Итак, биржевая торговля – это торги по определенным правилам, где объектами скупки и продажи выступают ценные бумаги, товары, валютные пары и другие финансовые инструменты.

Стоит сказать, что самой биржей не совершается никаких сделок купли/продажи. Этим занимаются профессиональные люди, которых называют брокерами.

Виды бирж

Биржевые торги могут быть:

  • открытыми – подписывать договора могут не только брокеры, но и посетители;
  • закрытыми – участие в торгах доступно только брокерам.

По номенклатуре товаров выделяют биржи:

  • универсальные – в торгах участвует разная продукция;
  • специализированные – в данном случае речь может идти только о конкретном товаре.

Выделяют несколько видов бирж в зависимости от предмета торговли.

Фондовые

В этом случае речь идет о торгах ценными бумагами. Фондовая биржа, несомненно, важный финансовый институт, который помогает поддерживать рынок данных активов. Это то самое место, где проводится первичная продажа ценных бумаг и их дальнейшая перепродажа. Среди функций фондовой биржи можно выделить:

  • организация биржевых собраний;
  • регулирование биржевых цен;
  • разработка и подготовка контрактов;
  • хеджирование;
  • информационное обеспечение.

Товарные

Основная задача товарной биржи – покупка и продажа товаров. Деятельность может вестись только на основании описания характеристик товара, даже при его отсутствии.

Среди таковых: мясо и скот, зерновые культуры, производственное сырье, металлы и т.д. На товарную биржу возложены следующие функции:

  • организующая – заключается в организации товарообмена на подходящих условиях;
  • изучение спроса и предложения на товары;
  • информирование участников;
  • обеспечение исполнения сделок.

Валютные

Для покупки и продажи валюты была основана валютная биржа. Среди прочих функций, основной можно назвать установку курса национальной и иностранных валют. FOREX на сегодняшний день занимает лидирующую позицию на международном валютном рынке

Фьючерсные

Фьючерсная биржа – это то место, где совершаются операции с фьючерсными контрактами на предстоящую поставку товаров. Таковыми являются договора на поставку определенного количества товара, при этом устанавливается фиксированная цена и конкретные сроки.

Опционные

Что же касается опционной биржи, то в данном случае опционом является право на покупку товара в будущем по конкретной цене. Приобрести право можно за премию-опцион за относительно невысокую стоимость. Воспользовавшись полученным правом, можно провести операцию по фиксированной стоимости (остаться с прибылью) или отказаться от исполнения контракта (премия в этом случае не выплачивается).

Чтобы торговать фьючерсами и опционами, необходимо получить доступ к срочному рынку.

Задачи и функции биржевых сделок

Главными функциями биржи являются:

  • организация торгов;
  • опубликование котировок;
  • разработка контрактов;
  • обеспечение исполнения сделок.

Стоит отметить, что первая и основная функция невозможна, если участники не будут проинформированы о торгах. Еще одна обязанность – урегулирование конфликтных ситуаций, которые могут возникать между участниками.

Биржевая торговля упрощает процедуру купли/продажи и отстаивает интересы участников торгов, защищает от потерь, которые могут происходить в результате колебания цен или действий мошенников.

Сегодня процесс торговли значительно упрощен, поскольку вести ее можно с помощью сети Интернет. Как и в любом деле, для стабильной получении прибыли предварительно необходимо ознакомиться со всеми понятиями, механизмами и терминами, которые в этом помогут.

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