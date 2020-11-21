Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

14:07 21.11.2020

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций, сообщает ТАСС.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.