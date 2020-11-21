Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. 

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций, сообщает ТАСС.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.11.2020, 18:51
    Гость: А нефть вместе с газом слабО перекрыть,

    Решившись Европе всерьёз отомстить?..
    Вся именно в том у Кремля и беда-то,
    Что рад бы "воздать", да кишка тонковата!

  5. 21.11.2020, 17:23
    Гость: Мдя-я-я...

    Нормального сыра опять не видать нам долго.
    (про то "мыло", которое продается, только не надо)

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