МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Минфина Сергей Марченко.
По его словам, Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.
«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce», — цитирует Марченко РБК.
Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы и Киеву необходимо выполнять ее условия.
Ранее в ноябре первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете страны не хватает порядка 40 млрд гривен ($1,4 млрд).
Комментарии читателей Оставить комментарий
естественный ход событий и естественный отбор идет уже давно везде в том числе и у россиян.
МВФ как бы отказал, а где дружбаны прибалты, Польша, Германия, Франция, чехи.. да и эти мальчиши плохиши сам патрашенко, юля и яценюк мог бы конфетами или чаем с баранками или варениками пенсионеров угостить. Но вы там держитесь. Скоро газпром иски удовлетворит и заживете лучше россиян в средней полосе России. С газом, варениками, жвачкой и колой, туалетной бумагой и колбасой с салом.
Быстрее бы пошел там естественный ход событий.
Средняя зарплата в России 2020- 43400руб
Средняя зарплата в Украине 2020- 13045гр
Это точно в 3-и раза?
шуточная и плясовая украинская народная песня.