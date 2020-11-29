Пенсионный фонд не планирует массовых проверок пенсионеров в 2021 году

Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин

Пенсионный фонд России не планирует массовых проверок пенсионеров

Пенсионный фонд России не планирует массовых проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году, сообщил заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев. 

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что власти в следующем году проверят пенсионеров на дополнительные доходы. Получателей «северных» доплат проверят на место жительства. Проверку могут осуществлять Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты.

«В нашей фракции такая информация вызвала удивление и обеспокоенность. Мы запросили сегодня на эту тему Министерство труда и Пенсионный фонд РФ. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права»,— сказал Исаев РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2020, 06:07
    Гость: Старый

    Дураки что ли? Кстати, никто не хочет проверить ПФ на предмет того, что многим пенсии не увеличивали более 10 лет? В примеру, моей пожилой маме это "государство" швыряет подачку в 8200. Ну и где эта ваша перехваленая "конституция" и прочие "прожиточные минимумы", ась, господин из бункера?

  2. 30.11.2020, 05:35
    Гость: Ну

    надо же . Многие оказывается еще выживают и получают дополнительные доходы к нищенской пенсии. "Терешковы" и жены бывших, "российские" пенсионеры живущие в Америке и изра_еле ... живут же на одну "российскую" пенсию и не думают о дополнительном нетрудовом доходе от сдачи квартир.

  4. 29.11.2020, 21:49
    Гость: Оттудова

    Теперь мадам Иванову-Швец надо наказать за так называемый фейк. Ась? Так то была инсайдерская утечка информации?! ;-) То-то йэ-эр так озаботились.

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