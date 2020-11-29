Пенсионный фонд не планирует массовых проверок пенсионеров в 2021 году

21:04 29.11.2020

Пенсионный фонд России не планирует массовых проверок пенсионеров

Пенсионный фонд России не планирует массовых проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году, сообщил заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что власти в следующем году проверят пенсионеров на дополнительные доходы. Получателей «северных» доплат проверят на место жительства. Проверку могут осуществлять Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты.

«В нашей фракции такая информация вызвала удивление и обеспокоенность. Мы запросили сегодня на эту тему Министерство труда и Пенсионный фонд РФ. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права»,— сказал Исаев РИА Новости.