США внесли в оборонный бюджет санкции против «Северного потока 2»

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

"Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Поправка Сената содержит такое же положение, - цитирует документ ТАСС.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ уже экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 14:25
    Гость: gvozd

    внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".
    --
    имыи словами, это акт Войны..
    при этом мишуськин регулярно снует туда сюда, за новыми Приказами для быдла в рф.. активно Защищает доллар..

  2. 04.12.2020, 12:24
    Гость: Виктор

    Строительство СП-2 продолжится в ближайшие дни и это страшный удар по бюджету вашей нищей Украины, на которой уже отменили социальные пенсии!

  3. 04.12.2020, 12:22
    Гость: Виктор

    Украинские газопроводы уже сгнили и пригодны только для сдачи на металлолом в Китай! И с воровством транзитного газа давно пора кончать! Денег на ремонт газопроводов у нищей Украины нет, МВФ кредитов больше не даёт и Россия не будет вбухивать миллиарды в это Гуляйполе! А строительство СП-2 продолжится в ближайшие дни, в этом заинтересованы Россия и Германия и всё для этого готово. Русские трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна" на месте. А на санкции гегемона давно забивают болт даже КНДР и Иран, не говоря уже о могучей России, которая может pа полчаса ликвидировать этот гегемон.

  5. 04.12.2020, 11:49
    Гость: охотник за бакланами

    Так и в соседних странах с РФ, тоже умеют считать бабки, и с кем интегрироваться, где заработок выше,и где местная валюта не девальвируется, с постоянной периодичностью,однако в РФ, это считается отрыванием Запада, соседних стран, с РФ.

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