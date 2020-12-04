США внесли в оборонный бюджет санкции против «Северного потока 2»

09:48 4.12.2020

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

"Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Поправка Сената содержит такое же положение, - цитирует документ ТАСС.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ уже экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию.