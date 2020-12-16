Всемирный банк предсказал снижение доходов самых бедных россиян
Всемирный банк (ВБ) представил новый отчет об экономике России, согласно которому решения властей по поддержке необеспеченных слоев населения предположительно позволят компенсировать негативное влияние пандемии на уровень бедности и позволят удержать над официальной чертой бедности до 3,8 млн россиян.
При этом отмечается, что такой показатель бедности, как дефицит доходов малоимущих (сумма денежных доходов, которой людям не хватает до прожиточного минимума), ухудшится, сообщает РБК.
«Численность бедных, по прогнозам, не растет, но бедное население в этом году становится беднее (исходя из среднего размера их доходов), чем те, кто находился за чертой бедности в прошлом году», - пишут экономисты ВБ.
Также отмечается, что по итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности, определяемый Росстатом как доля населения с доходами ниже общероссийского прожиточного минимума, повысился до 13,2% (на 1,3 млн человек с начала года).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А также рост доходов самых богатых "россиян".
Сегодня лапшу варят, завтра будут раздовать. Надо на год запастись, дурням.
Политическая и экономическая политика власти РФ антинародная, позволяющая, а скорее даже направленная на ежегодное усиление расслоения населения на антагонистические группы, рост преступлений и вражды между людьми, а в итоге к нестабильности общества и слабости государства. Пора обнуленным понять, что сила государства зависит только от единства людей, а не от ракет и кораблей. И, тем более, совершенно не зависит ни от гвардии, ни от полиции, ни от никчемны полу дебильных и вороватых чиновников.
С колен встаём, значицца? Вяличие, скрепы...и нищие население в стране, где 130 человек владеют 70% всей собственности, когда то бывшей народной.
Я тоже умею так предсказывать!--Если я запланировал ограбить соседа, то я могу предсказать снижение его доходов.