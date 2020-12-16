Всемирный банк предсказал снижение доходов самых бедных россиян

15:07 16.12.2020

Всемирный банк (ВБ) представил новый отчет об экономике России, согласно которому решения властей по поддержке необеспеченных слоев населения предположительно позволят компенсировать негативное влияние пандемии на уровень бедности и позволят удержать над официальной чертой бедности до 3,8 млн россиян.

При этом отмечается, что такой показатель бедности, как дефицит доходов малоимущих (сумма денежных доходов, которой людям не хватает до прожиточного минимума), ухудшится, сообщает РБК.

«Численность бедных, по прогнозам, не растет, но бедное население в этом году становится беднее (исходя из среднего размера их доходов), чем те, кто находился за чертой бедности в прошлом году», - пишут экономисты ВБ.

Также отмечается, что по итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности, определяемый Росстатом как доля населения с доходами ниже общероссийского прожиточного минимума, повысился до 13,2% (на 1,3 млн человек с начала года).