Роман Авдеев: стратегическое видение и благотворительная деятельность

22:01 25.12.2020

Авдеев Роман Иванович, 17.07.1967 год. Место рождения: город Одинцово.

Бизнесмен Роман Авдеев — человек, который прошёл большой путь и состоялся как предприниматель, инвестор и профессионал своего дела. Помимо развития коммерческих проектов, большое внимание Роман Авдеев уделяет благотворительной деятельности, а также развитию образовательных российских площадок.

Начало пути

Роман Иванович окончил 3-ю Одинцовскую школу в 1984 году и поступил в Московский энергетический институт на теплоэнергетический факультет. Однако обучение временно было прервано в связи с призывом Авдеева на службу. Авдеев продолжил обучение в 1994 году, поступил сперва в Московский международный университет, а затем спустя 2 года — в Липецкий государственный технический университет на направление ПГС. Такое сочетание бизнес-образования и понимания технических дисциплин заложили фундамент для последующего профессионального развития Романа Ивановича Авдеева.

Инвестиционная и предпринимательская деятельность

Предпринимательской деятельностью Роман Авдеев начал заниматься ещё в студенческие годы. Интерес к техническим дисциплинам стал предпосылкой к созданию первого бизнес-проекта в 1989 году. В то время предприниматель занимался продажей и разработкой специализированной техники и компьютеров. Сегодня в портфель его активов входят крупные предприятия такие как: «Концерн «РОССИУМ», ГК «Инград» и Московский кредитный банк.

История покупки банка началась в 1994 году. За это время МКБ значительно укрепил свои позиции, сформировал диверсифицированный портфель активов. Банк не только успешно пережил недавние кризисы, но и увеличил долю рынка. На постоянной основе финансово-кредитная организация входит в престижные международные рэнкинги. В 2020 году крупнейшие рейтинговые агентства в очередной раз подтвердили высокие рейтинги МКБ: Fitch Ratings на уровне BB, S&P Global BB, Moody’s S&P Global Ba3.

Роман Иванович Авдеев является конечным бенефициаром Концернп «РОССИУМ». В настоящее время концерн — широко диверсифицированный динамично растущий холдинг. Ключевые направления деятельности — работа с инвестиционными проектами в стратегически значимых рыночных отраслях.

С 2014 развивает девелоперскую компанию Инград. ГК «Инград» реализует проекты в Москве и Подмосковье. Уже в 2017 году эксперты признали компанию самой быстро развивающейся девелоперской группой, осуществляющей проекты на территории России.

Помимо коммерческих проектов, бизнесмен развивает также и социально-ориентированные. Предприниматель на протяжении многих лет инвестирует средства в благотворительность.

Благотворительная деятельность

Роман Авдеев считает, что концепция корпоративной социальной ответственности бизнеса сегодня особенно значима. Бизнесмен вкладывает силы и средства в развитие проекта «Арифметика добра». Деятельность Фонда направлена на полноценную адаптацию ребят из детских домов к самостоятельной взрослой жизни. Процесс приспособления к жизни за пределами социального учреждения сопряжен с рядом бытовых и психологических трудностей, поэтому помощь в полноценной адаптации столь значима. Так же сотрудники Фонда помогают в процессах усыновления как усыновителям, так и детям. Не менее значимое направление — работа над ситуациями, сопряжёнными с социальным сиротством. «Арифметика добра» при активном участии Романа Ивановича Авдеева стала значимым для России проектом, направленным на комплексное решение проблемы социального сиротства.

В сферу интересов мецената входит и инвестирование в образовательные проекты. В 2019 году миллиардер вложил 100 миллионов рублей в научно-просветительский онлайн-проект «ПостНаука». Развитие науки и сферы научной коммуникации — ключевое направление деятельности онлайн-площадки, которая объединяет учёных из разных сфер. По словам Авдеева, он сам слушает курсы на «ПостНауке» и заинтересован в развитии проекта.