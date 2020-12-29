Правительство не успеет потратить 1 трлн рублей в 2020 году

12:03 29.12.2020

Российское правительство не успеет до конца 2020 года потратить триллион рублей (около 4% от уточненного плана расходов). Об этом заявил сегодня министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК.

По словам главы Минфина, объем непотраченных средств образовался из неисполненных госконтрактов (300 миллиардов рублей), неисполненных расходов силовиков (140 миллиардов), межбюджетных трансфертов регионам (70 миллиардов), средств резервного фонда правительства (400-450 миллиардов).

К концу 2020-го размер исполненных расходов бюджета достигнет отметки в 22,8–22,9 триллиона рублей. Однако такой показатель превышает план, утвержденный до начала эпидемии коронавируса, на 3 триллиона рублей, что является максимумом с 2010 года.

Дефицит российского бюджета ожидается на уровне 3,9% ВВП, добавил Силуанов, а общие доходы составят 18,6–18,7 триллиона рублей.

Министр подчеркнул, что непотраченные деньги планируется использовать в 2021 году, в том числе для финансирования вакцинации россиян и помощи регионам.

