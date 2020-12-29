Правительство не успеет потратить 1 трлн рублей в 2020 году

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Российское правительство не успеет до конца 2020 года потратить триллион рублей (около 4% от уточненного плана расходов). Об этом заявил сегодня министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК.

По словам главы Минфина, объем непотраченных средств образовался из неисполненных госконтрактов (300 миллиардов рублей), неисполненных расходов силовиков (140 миллиардов), межбюджетных трансфертов регионам (70 миллиардов), средств резервного фонда правительства (400-450 миллиардов).

К концу 2020-го размер исполненных расходов бюджета достигнет отметки в 22,8–22,9 триллиона рублей. Однако такой показатель превышает план, утвержденный до начала эпидемии коронавируса, на 3 триллиона рублей, что является максимумом с 2010 года.

Дефицит российского бюджета ожидается на уровне 3,9% ВВП, добавил Силуанов, а общие доходы составят 18,6–18,7 триллиона рублей.

Министр подчеркнул, что непотраченные деньги планируется использовать в 2021 году, в том числе для финансирования вакцинации россиян и помощи регионам.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.12.2020, 15:40
    Гость: Олег

    Сразу вспомнился диалог сиз фильма "Давидов и Голиаф":
    - Дяденька, а вы этот двигатель не унесете!"
    - Унесу, мальчик, еще как унесу!
    Я верю в наше правительство. Оно сумеет оприходовать любые денежные суммы.

  4. 29.12.2020, 15:19
    Гость: ABCD

    Судя по всему они на экономику и народ и не собирались их тратить. На пресловутую вакцинацию разве что. Не успели на вакцинацию? не беда, успеют себе на премии в конце года все триллионы спустить.

  5. 29.12.2020, 14:38
    Гость: Сократ

    Это скорее всего то, что планировали украсть и вывести за границу. Да что-то не срослось.

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