В России с 1 января выросли МРОТ и прожиточный минимум
В России с 1 января меняются методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь их значения будут зависеть не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Впервые МРОТ стал выше прожиточного минимума — 12 792 руб. против 11 653 руб., пишет "Коммерсант".
МРОТ в 2021 году вырос на 5,5%, а прожиточный минимум — на 3,7%. Президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке расчета МРОТ и прожиточного минимума в конце декабря 2020 года.
По новой схеме прожиточный минимум равен 44,2% от медианного дохода в стране (половина работающих получает больше этой суммы, половина — меньше). МРОТ установлен на уровне 42% от медианной заработной платы. Кроме того, теперь МРОТ не может снижаться даже при снижении медианной зарплаты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так пусть всех депутатов на этот МРОТ и переведут. А мы посмотрим, как они быстренько все передохнут. На макарошках.
Это что за цирк опять и жонглирование цифрами? МРОТ чиновников не менялся уже 20 лет, с начала эпохи путинского режима. Лишь его подгоняли +-200р время от времени. МОРТ не так давно повысили а потом снова повысили мотивируя это... "повышением уровня жизни и зарплат". Никто кроме чинушек это не узрел, но им кажется, что они умнее всех, и у чиновников РФ есть феноменальный дар -они видят то, чего нет в природе. Одним чиновникам мерещится высокий уровень жизни, другим увеличением времени жизни дАрагих рАсеян, некоторым повышение зарплат. Они пыхтят раздувая щёки высчитывая количество пачек макарошек и носков с труселями на душу населения. За то при деле,хоть 20 лет обсолютно нечего не делают. Тут ещё один их дар проявляется- им всё равно что делать, главное что бы нечего делать не нужно было, вот они это с огромным трудом и делают- пребывая в пустослови и бесполезности, но в осознании свей необходимости обществу.
фокусы для народа.