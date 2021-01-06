«Академик Черский» вернулся в зону достройки «Северного потока-2»

15:53 6.01.2021

Российский трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц пребывания у берегов Калининграда вернулся в зону достройки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов.

Датское агентство по мореплаванию ранее сообщало, что с 15 января в датских водах возобновит стройку газопровода трубоукладчик "Фортуна". В настоящее время пока он пришвартован в порте Висмар. О работах "Академика Черского" датские власти пока не информировали (при том, что при проведении морских работ вокруг судна устанавливается запретная зона).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2 460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).