Кабмин обязал российские госкомпании публиковать данные о достижении KPI
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязующее российские госкомпании публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ, KPI), отражающих результативность их работы.
Документ фиксирует требования к форме и содержанию соответствующих отчетов, которые должны включать "перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений", сообщает ТАСС. Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год.
"Внедрение системы КПЭ позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных параметров", - сообщается на сайте кабмина.
29 декабря пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил методику расчета ключевых показателей эффективности, от достижения которых будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров госкорпораций. Как отметили в пресс-службе, ключевые показатели эффективности разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.
К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров, ко второй - количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетная эффективность. Во вторую группу разрешается включать также специализированные KPI, например, бесперебойность и безопасность предоставления услуг. В правительстве подчеркнули, что решение о внедрении KPI было принято в продолжение реформы институтов развития, о старте которой Мишустин объявил 23 ноября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, а если самих "достижений" нет и не предвидится ? Что тогда публиковать ? Список не проделанной работы ? И потом, на кого расчитаны эти публикации ? На общественность ? Чтобы людей распирало от чувства гордости, глядя на высокие коэффициенты этих компаний. Да подавляющему большинству людей дела нет ни до этих компаний, ни до этих показателей. Их гораздо больше интересуют более приземленные и понятные им вещи. Это их собственный доход, их покупательная способность, их здоровье и благополучие их близких. Вот по этим показателям они и судят о происходящем в стране.
В рамках экономического образования некоторых отсталых юзеров, публикую свои KPIs, которые у меня когда то были - для примера, чтобы люди знали что это такое.
Напоминаю, что я работал директором закупок.
KPIs всегда принимаются на год.
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- снизить количество поставщиков фирмы с 7000 на 4000 (это потому, что чем больше поставщиков, тем больше надо заказов, людей для подготовки контрактов, самих контрактов и кроме всего прочего если замените 7 поставщиков на 2 они получат больше объемов продажи а дадут лучшие цены)
- повысить количество line items (строчек) в SAP в каждом заказе на 20% (это потому, что если делаете заказ поставщику на 1 вещь - вам надо сделать весь заказ а это занимает время а когда в одном заказе напишете больше всяких товаров, которые заказываете - в общем вам нужно меньше заказов и меньше напрасного труда)
- довести количество автоматических заказов созданных системой SAP до 70% всех заказов (например в начале года их было 50%) - это нужно для того, чтобы сам компьютер следил за запасом определённого материала на складе и сам (без участия человека) сделал очередной заказ поставщику - это опять высвобождает людей)
- довести количество раковых контрактов до 90% (рамковый контракт делается раз и на длительное время - позже уже меняются только количества и цены - отпадает необходимость каждый год готовить новый контракт с поставщиком)
- с помощью организации автоматических электронных аукционов закупать 40% всего быстро оборачиваемого товара ( нет места)
KPI - это Key Performance Indicators - этим словом не принято называть то о чем пишет автор статьи.
Автор статьи имеет ввиду результаты деятельности в числах, скорее всего.
А KPI - это цели - это параметры результатов к которым фирма или один сотрудник в ней ХОЧЕТ или должен приблизиться. Весь пакет KPIs это много параметров включающих в себя всю палитру деятельности фирмы или человека так, чтобы ни один вид деятельности не остался без целя улучшения.
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В моей фирме KPIs утверждались каждый год для фирмы и для всех ее часте и каждого сотрудника и каждым годом становились труднее. Причём принимаются такие цели в результате переговоров так чтобы человек сам хотел этих целей достичь и верил, что сумеет.
KPI - это внутренние цели - они никогда не афишируются публично (кроме некоторых) иначе конкуренция бы сразу знала что надо делать.
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То что придумал ваши Мишустин это очередная лапша набивавши головы.
Вполне достаточно, чтобы ваши боссы фирм имели свои цели и старались исполнить что задумали.
Интересно было бы услышать фамилию и должность "специалиста своего дела", назначающего и утверждающего рогозиных на соответствующие должности.
Есть сомнения в том, что я сказал?
Озвучь свой ник, и через годик поговорим на эту тему. А возможно, - и ранее.
Я уже как-то предлагал такой вариант по одной из тем. В ответ - молчок по сию пору.