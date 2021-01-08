Кабмин обязал российские госкомпании публиковать данные о достижении KPI

11:18 8.01.2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязующее российские госкомпании публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ, KPI), отражающих результативность их работы.

Документ фиксирует требования к форме и содержанию соответствующих отчетов, которые должны включать "перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений", сообщает ТАСС. Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год.

"Внедрение системы КПЭ позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных параметров", - сообщается на сайте кабмина.

29 декабря пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил методику расчета ключевых показателей эффективности, от достижения которых будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров госкорпораций. Как отметили в пресс-службе, ключевые показатели эффективности разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров, ко второй - количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетная эффективность. Во вторую группу разрешается включать также специализированные KPI, например, бесперебойность и безопасность предоставления услуг. В правительстве подчеркнули, что решение о внедрении KPI было принято в продолжение реформы институтов развития, о старте которой Мишустин объявил 23 ноября.