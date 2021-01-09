Прожиточный минимум на душу населения в 2021-м составит 11 653 рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство России установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год в размере 11 653 рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на этот год подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, пояснили в кабмине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.01.2021, 18:56
    Гость: Просто генерал

    Дык валежник то уже можно, ежели хвойный собрать, да потолочь в ступе, очень от цанги помогает...

  3. 09.01.2021, 18:54
    Гость: Интересно, а что начнется во власти, если им назначсть з/п

    Кратную от прожиточного минимума?

  4. 09.01.2021, 18:50
    Гость: не обещал

    А ставил перед чиновниками амбициозные, хотя и заведомр неосуществимые, задачи, с целью держать чиновников в тонусе. Пригожинские именно так обьяснили лажу с "25 млн. новых высокотехнологичных рабочих мест".
    Вообще, всмоминать обещания власти РФ - это признак укротроллей, а граждане РФ давно уже усвоили цену этих обещаний

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