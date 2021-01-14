В Минфине заявили о невозможности существенного снижения налогов в России
Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что государство не имеет долгосрочных источников, позволяющих существенно снизить налоговую нагрузку.
Ранее глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в рамках дискуссии о налоговой политике на Гайдаровском форуме обратился к замминистра с вопросом, нет ли ощущения, что без уменьшения налоговой нагрузки невозможно решать экономические проблемы, а также вопросы стимулирования экономического развития.
«Тогда надо говорить, есть ли потенциал у государства к такой стимулирующей налоговой политике. На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки, а для серьезных стимулирующих мер нужно именно существенное снижение, такого потенциала у государства просто нет», - сказал Сазанов.
При этом Макаров обратил внимание на остатки бюджетных средств в размере порядка 1 трлн рублей, которые снова переносятся на следующий год: «Если остается триллион свободных денег, может быть, это и есть тот потенциал, чтобы снизить налоговую нагрузку в тех сферах, которые могли бы стать локомотивами роста?».
«Проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на год или на два, это должна быть системная долгосрочная мера. Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными. И мы должны понимать, что под эти фискальные меры стимулирующего характера у нас есть долгосрочный источник. Таких долгосрочных источников я сейчас не вижу», - ответил Сазанов.
Сазанов считает, что в ближайшие годы налоговая политика будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот. «Надо провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь, которые носят инвестиционный характер, социальные налоговые льготы трогать не имеет смысла. Повышать эффективность за счет требования определенных обязательств от налогоплательщиков, либо отменять неэффективные льготы и перенаправлять эти ресурсы в те отрасли экономики, которые больше в этом нуждаются», - цитирует его слова «Интерфакс».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А просто брать налоги не снижая их массы с того , кто может их платить без ущерба здоровью, как это делается во всех развитых странах?
Потенциал заложен в регламентируемой себестоимости продукции. Экономисты строят свои экономические теории, оторванные от практики. Они абстрактно и оперируют внешними факторами, не учитывая внутреннего механизма формирования стоимости товара. Себестоимость товара или услуг не может быть выше рыночной стоимости и никакие Марксы не могут этого опровергнуть. Рынок, прибавочная стоимость и прочие субъективные составляющие, зависят от многих факторов, которые не всегда могут быть учтены. Но в условиях России это стало возможно, запихнув в себестоимость свои непомерно растущие расходы на личные нужды.
Установив нормы формирования себестоимости, государство получит благодатный источник формирования бюджета и налогов. Себестоимость это огромное решето, через которое уплывают колоссальные деньги через цеховые расходы, не нормируемую рекламу, необоснованную охрану, сомнительные представительские расходы и прочее. Над этим надо работать, но нет людей в управлении, которые мыслили и действовали подобным образом. Неважно кому принадлежит производственная собственность. Социализм, капитализм, олигархи, иностранный капитал - по барабану. На территории РФ должен быть для всех один закон формирования себестоимости. Исходя из такой позиции, можно навести порядок в экономике, и сформировать нормальный бюджет, без увеличения налоговой нагрузки, которая ограничивает покупную способность и развитие производства.
В "коммунистическом" Китае месячные доходы физических лиц до 4000 юаней(6 юаней равны 1 долл.) или 666,7 долл. подоходным налогом не облагаются. При превышении на сумму превышения от 5%(от 4 тыс. до 4,5 тыс. юаней) до 45% (св. 104 101 юаней). Налог на прибыль зарегистр. предприятий - 30%, НДС - 17 и другие. Понятно, за уклонение от налогов ответственность строгая и конкретная. Есть и "ньюансы" в налоговой системе, вроде бы она состоит их 2-х подсистем - государственной и региональной. В общем, не здесь о том разговаривать надо.И второе: эти разговоры не имеют никакого практического значения или результата. По Украине могу сказать: ужасно несправедливая относительно простых людей, трудящихся система. "Ватник" на предприятиях - с него сдирают по полной - 20% подоходного и социального налога. В селе - скажем, хозяйство с 18 коровами, 2,5 работников(собственников) - по цене молока в 25 гривен стоимость годового надоя минимум - 2 млн. гривен(5 млн. рублей). Вроде бы ничего не платят. Или - 60 мест в примитивных домиках на Черном. побережье( Херсонщина) - ежегодный доход примерно 800-900 тыс. гривен(150 гривен в день), платят минимальный налог( единый). Ну, и т.д. Олигархи - офшоры, ну, об этом можно много. В РФ, не знаю, насколько эффективная налог. система.
Обложим налогом рынок аренды жилой вторички, алигафров не тронь, расширим список миллиардеров к следующему году.
Нашей бы пружинке, да верную цель...
Повышать налоги - это они с радостью, а снижать - ну никакой возможности нет. У них "нет других источников дохода" - это в России то? А нефть, газ, металлы, лес, а сейчас ещё и сельское хозяйство - не приносят доходы?