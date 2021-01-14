В Минфине заявили о невозможности существенного снижения налогов в России

16:14 14.01.2021

Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что государство не имеет долгосрочных источников, позволяющих существенно снизить налоговую нагрузку.

Ранее глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в рамках дискуссии о налоговой политике на Гайдаровском форуме обратился к замминистра с вопросом, нет ли ощущения, что без уменьшения налоговой нагрузки невозможно решать экономические проблемы, а также вопросы стимулирования экономического развития.

«Тогда надо говорить, есть ли потенциал у государства к такой стимулирующей налоговой политике. На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки, а для серьезных стимулирующих мер нужно именно существенное снижение, такого потенциала у государства просто нет», - сказал Сазанов.

При этом Макаров обратил внимание на остатки бюджетных средств в размере порядка 1 трлн рублей, которые снова переносятся на следующий год: «Если остается триллион свободных денег, может быть, это и есть тот потенциал, чтобы снизить налоговую нагрузку в тех сферах, которые могли бы стать локомотивами роста?».

«Проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на год или на два, это должна быть системная долгосрочная мера. Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными. И мы должны понимать, что под эти фискальные меры стимулирующего характера у нас есть долгосрочный источник. Таких долгосрочных источников я сейчас не вижу», - ответил Сазанов.

Сазанов считает, что в ближайшие годы налоговая политика будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот. «Надо провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь, которые носят инвестиционный характер, социальные налоговые льготы трогать не имеет смысла. Повышать эффективность за счет требования определенных обязательств от налогоплательщиков, либо отменять неэффективные льготы и перенаправлять эти ресурсы в те отрасли экономики, которые больше в этом нуждаются», - цитирует его слова «Интерфакс».