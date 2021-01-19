Крупные нефтекомпании попросили освободить их от экоэкспертизы в Арктике

13:23 19.01.2021

Крупнейшие российские нефтяные компании в лице их руководителей Игоря Сечина («Роснефть»), Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) и Александра Дюкова («Газпром нефть») обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не проводить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) проектной документации буровых скважин в Арктике, пишет «Коммерсант».

13 июля 2020 года был принят закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Вместе с ним были приняты и изменения в закон об экологической экспертизе (подпункт 7.9 статьи 11), согласно которым с августа 2020 года проектная документация всех объектов капитального строительства в Арктике должна проходить ГЭЭ.

По мнению глав нефтекомпаний, это требование является избыточным, оно «препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики, а также «не способствует цели развития Севморпути (СМП) и увеличения грузопотока по нему».

Согласно нынешним планам, грузооборот СМП должен составить 80 млн тонн уже в 2024 году. По мнению нефтяников, новое требование может привести к «увеличению сроков бурения и введения в эксплуатацию объектов» месторождений не менее чем на год и, как следствие, невыполнению лицензионных обязательств, снижению добычи и доходов бюджета РФ.

