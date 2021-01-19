Крупные нефтекомпании попросили освободить их от экоэкспертизы в Арктике
Крупнейшие российские нефтяные компании в лице их руководителей Игоря Сечина («Роснефть»), Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) и Александра Дюкова («Газпром нефть») обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не проводить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) проектной документации буровых скважин в Арктике, пишет «Коммерсант».
13 июля 2020 года был принят закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Вместе с ним были приняты и изменения в закон об экологической экспертизе (подпункт 7.9 статьи 11), согласно которым с августа 2020 года проектная документация всех объектов капитального строительства в Арктике должна проходить ГЭЭ.
По мнению глав нефтекомпаний, это требование является избыточным, оно «препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики, а также «не способствует цели развития Севморпути (СМП) и увеличения грузопотока по нему».
Согласно нынешним планам, грузооборот СМП должен составить 80 млн тонн уже в 2024 году. По мнению нефтяников, новое требование может привести к «увеличению сроков бурения и введения в эксплуатацию объектов» месторождений не менее чем на год и, как следствие, невыполнению лицензионных обязательств, снижению добычи и доходов бюджета РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Господские "естественные монополии" хотят тихо прятать от чужих глаз разливы нефти и экологические катастрофы, и естественно не платить штрафы. "Большой бизнес" нацелился на Арктику, и предвкушает хороший выхлоп. И им опять под ногами то страна то народ мешается, а сейчас уже экология.
Если хорошенько загадить Арктику, то может быть американцы и побрезгуют туда идти.
Загадим и перегадим!