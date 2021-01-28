Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 1,2 млн

© KM.RU, Вадим Черноусов

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c III кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные  Росстата.

Таким образом, уровень бедности в РФ в III квартале 2020 года вырос до 12,8% против 12,0% в III квартале 2019 года. При расчете использовалась величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года на уровне 11 606 руб.

По сравнению со II кварталом 2020 года число малоимущих в III квартале 2020 года сократилось на 1,1 млн человек - с 19,9 млн человек до 18,8 млн человек (с 13,5% населения до 12,8% населения). В I квартале 2020 года число бедных равнялось 18,6 млн человек, а уровень бедности - 12,6%.

Уровень бедности в целом за январь-сентябрь 2020 года оценивается в 13,3% против 13,1% в январе-сентябре 2019 года.

Росстат отметил также снижение реальных располагаемых доходов населения РФ.  В целом за 2020 год, по данным ведомства, они упали на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Падение доходов оказалось глубже официального прогноза правительства, которое в сентябре ожидало их спада на 3,0%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 07:11
    Гость: Покорный росиянин

    Мы проходим сложный период истории и становления страны, поднимаемся с колен и трудности неизбежны кругом враги и санкции. И мы сплотимся и дружно пойдём на выборы и проголосуем за нашаго президента.

  3. 29.01.2021, 06:45
    Гость: Алексей

    Еще с людьми об этом говорили в очередях, везде, где есть люди, может, что то изменилось, в интернете тех, кто голосует не очень много, лучше молоко купить, чем комп.

  4. 29.01.2021, 06:44
    Гость: Всё давно расписано

    Если это подсластит пилюлю. Обнищание населения наблюдается по всему миру, кризис. Кризис кап.системы , чтоб выползти из этого нужна война , желательно небольшие войны локальные по всему миру, а ещё лучше у границ конкурентов США. Получится, тогда новый порядок-ни денег ,свобод, работ и нормальных продуктов (для большей части ) населения

  5. 29.01.2021, 06:37
    Гость: НЕВЕРЮ

    По ящику передали ,что у россиян увеличились валютные накопления и вывод :-это говорит о увеличении доходов.

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