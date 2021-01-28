Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 1,2 млн
Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c III кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
Таким образом, уровень бедности в РФ в III квартале 2020 года вырос до 12,8% против 12,0% в III квартале 2019 года. При расчете использовалась величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года на уровне 11 606 руб.
По сравнению со II кварталом 2020 года число малоимущих в III квартале 2020 года сократилось на 1,1 млн человек - с 19,9 млн человек до 18,8 млн человек (с 13,5% населения до 12,8% населения). В I квартале 2020 года число бедных равнялось 18,6 млн человек, а уровень бедности - 12,6%.
Уровень бедности в целом за январь-сентябрь 2020 года оценивается в 13,3% против 13,1% в январе-сентябре 2019 года.
Росстат отметил также снижение реальных располагаемых доходов населения РФ. В целом за 2020 год, по данным ведомства, они упали на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Падение доходов оказалось глубже официального прогноза правительства, которое в сентябре ожидало их спада на 3,0%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы проходим сложный период истории и становления страны, поднимаемся с колен и трудности неизбежны кругом враги и санкции. И мы сплотимся и дружно пойдём на выборы и проголосуем за нашаго президента.
Читаю такие новости сразу понятно каков негодяй этот Навальный.
Еще с людьми об этом говорили в очередях, везде, где есть люди, может, что то изменилось, в интернете тех, кто голосует не очень много, лучше молоко купить, чем комп.
Если это подсластит пилюлю. Обнищание населения наблюдается по всему миру, кризис. Кризис кап.системы , чтоб выползти из этого нужна война , желательно небольшие войны локальные по всему миру, а ещё лучше у границ конкурентов США. Получится, тогда новый порядок-ни денег ,свобод, работ и нормальных продуктов (для большей части ) населения
По ящику передали ,что у россиян увеличились валютные накопления и вывод :-это говорит о увеличении доходов.