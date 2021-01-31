ВТБ может конвертировать долг «Первого канала» в акции

ВТБ рассматривает вариант получения доли в «Первом канале» с помощью конвертации долга компании. ВТБ продал акции телеканала в сентябре 2020 года, через 1,5 лет после покупки.

«ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал "Первого канала". Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором "Первого канала". И вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции»,— цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службаы банка.

Доля ВТБ будет определена после оценки стоимости компании.

ВТБ приобрел 20% «Первого канала» в марте 2019 года у «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича. Сумма сделки не раскрывалась. В сентябре банк продал эту долю. Новый владелец не назывался.

В декабре президент Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев обеспечить приватизацию «Первого канала», в результате которой доля государства в компании снизится с 51% до 34%. Целью названо повышения финансовой устойчивости телеканала.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2021, 20:39
    Гость: интересно девки пляшут...

    Откуда у Первого канала долги. при том что там рекламы хоть......жуй.
    Всё им мало

  5. 31.01.2021, 16:42
    Гость: www

    Перед какими выплатами финансовая устойчивость пошатнулась? Долги за электричество подкосили? По моему в этои прачечнои Навальному порыться надо.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
Дмитрий Песков
Песков не стал называть имена владельцев дворца в Геленджике
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Экс-министр омского Минздрава объявлена в международный розыск
Прекращено дело против сотрудников «Энергии», обвиняемых в аварии «Протона»
Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции
Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в ДНР
ОАЭ впервые предоставят иностранцам право получить гражданство
В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве