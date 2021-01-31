ВТБ может конвертировать долг «Первого канала» в акции

14:43 31.01.2021

ВТБ рассматривает вариант получения доли в «Первом канале» с помощью конвертации долга компании. ВТБ продал акции телеканала в сентябре 2020 года, через 1,5 лет после покупки.

«ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал "Первого канала". Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором "Первого канала". И вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции»,— цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службаы банка.

Доля ВТБ будет определена после оценки стоимости компании.

ВТБ приобрел 20% «Первого канала» в марте 2019 года у «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича. Сумма сделки не раскрывалась. В сентябре банк продал эту долю. Новый владелец не назывался.

В декабре президент Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев обеспечить приватизацию «Первого канала», в результате которой доля государства в компании снизится с 51% до 34%. Целью названо повышения финансовой устойчивости телеканала.