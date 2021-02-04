Глава Минэкономразвития признал провальной заморозку цен на продукты

20:19 4.02.2021

Министр экономического развития Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о причинах, по которым не получилось сдержать рост цен в России.

"Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно", - заявил Решетников.

Министр указал, что одной из главных проблем остается резкий рост стоимости российской пшеницы на мировых рынках.

При этом глава ведомства отметил, что на цены влияют российские спекулянты, которые придерживают товар, надеясь на повышение его стоимости, чтобы продать его выгоднее для себя.

Поэтому министр предложил с 1 апреля ввести демпферный механизм по аналогии с рынком бензина. Это позволит избежать переноса колебаний мировых цен на внутренний рынок. Экспортная пошлина не вырастет автоматически при высоких ценах, а при низких производителям будут компенсировать потери.

Чтобы это осуществить, правительство намерено запустить биржевую торговлю зерном для понимания реального уровня цен на него. Если принятые меры окажутся бездейственны, то место России на мировом рынке зерна может пошатнуться, пишут "Новые Известия".

Ранее Счетная палата предупреждала, что заморозка цен на продукты может вызвать в стране дефицит.