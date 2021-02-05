Инфляция в России превысила 5% впервые за 1,5 года

Годовая инфляция в России в январе 2021 года составила 5,19%. По сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 0,7%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В последний раз инфляция преодолевала порог 5% в феврале—мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20%.

В январе продовольствие подорожало на 7% год к году и на 1% к декабрю, сообщил Росстат, непродовольственная инфляция составила 5,10%.

Среди продовольствия больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,33% в годовом выражении. 

Среди лекарств выросли цены на бромгексин (+5,6%), линекс (+1,6%), альмагель (+1,6%). Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) поднялись на 0,1%, из них: на отечественный аспирин — на 1,8%, цефтриаксон — на 0,7%, панкреатин — на 0,6%, лоратадин — на 0,5%, амброксол и умифеновир (арбидол) — на 0,4%.

Одновременно снизились цены на антисептик для рук — на 0,8%, санитарно-гигиенические маски — на 0,5%, влажные салфетки — на 0,4%.
 

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