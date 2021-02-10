21:34 10.02.2021

Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти» в рамках долгосрочных контрактов на поставки по трубопроводу «Дружба». Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по цене, пишет Finanz.ru.

В январе завершилось действие долгосрочного контракта «Роснефти» с польской PKN Orlen, а в конце 2020 года истек контрактат с другим польским переработчиком Grupa Lotos. В результате Полоцкий и Гданьский НПЗ прекратили закупать сорт Urals.

Российские поставщики добиваются повышения стоимости Urals с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу в рамках долгосрочных контрактов, рассказали источники на рынке.

Нефтяники спекулируют на том, что прибыльность морских отгрузок из балтийских портов резко выросла, поскольку фрахт заметно подешевел. Но клиенты в Европе не склонны идти на уступки, поскольку их маржа и так невелика в условиях пониженного спроса из-за Covid-19.

Трейдеры сомневаются, что «Роснефть» возобновит поставки в Польшу и в марте.