Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти»
Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти» в рамках долгосрочных контрактов на поставки по трубопроводу «Дружба». Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по цене, пишет Finanz.ru.
В январе завершилось действие долгосрочного контракта «Роснефти» с польской PKN Orlen, а в конце 2020 года истек контрактат с другим польским переработчиком Grupa Lotos. В результате Полоцкий и Гданьский НПЗ прекратили закупать сорт Urals.
Российские поставщики добиваются повышения стоимости Urals с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу в рамках долгосрочных контрактов, рассказали источники на рынке.
Нефтяники спекулируют на том, что прибыльность морских отгрузок из балтийских портов резко выросла, поскольку фрахт заметно подешевел. Но клиенты в Европе не склонны идти на уступки, поскольку их маржа и так невелика в условиях пониженного спроса из-за Covid-19.
Трейдеры сомневаются, что «Роснефть» возобновит поставки в Польшу и в марте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Сечин, глава Роснефти, получает 2,3 миллиона народных рубликов в день. Подумаешь, Польша.
Посмотрите состав акционеров Роснефти и поймете, что России там достается не приличное слово. Упущенную прибыль компекнсируют легко ценами на шпроты, мясо-молочную продукцию, рыбную , подсолнечное масло и по традиции, в связи с постановкой заводов на ремонт, ценой моторного топлива. Герхард Шредер ( председатель совета директоров Роснефти ) свое возьмет не в Польше так в России.
упущенная прибыль не убыток? Убыток - хохлобродов содержать
С тексте опечатка - Полоцкий НПЗ находится в Беларуси, а в Польше есть Плоцкий НПЗ. В любом случае Роснефте есть где сбывать свою нефть.
иначе сами подскользнётесь.