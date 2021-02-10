Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти»

Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин

Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти» в рамках долгосрочных контрактов на поставки по трубопроводу «Дружба». Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по цене, пишет Finanz.ru.

В январе завершилось действие долгосрочного контракта «Роснефти» с польской PKN Orlen, а в конце 2020 года истек контрактат с другим польским переработчиком Grupa Lotos. В результате Полоцкий и Гданьский НПЗ прекратили закупать сорт Urals.

Российские поставщики добиваются повышения стоимости Urals с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу в рамках долгосрочных контрактов, рассказали источники на рынке.

Нефтяники спекулируют на том, что прибыльность морских отгрузок из балтийских портов резко выросла, поскольку фрахт заметно подешевел. Но клиенты в Европе не склонны идти на уступки, поскольку их маржа и так невелика в условиях пониженного спроса из-за Covid-19.

Трейдеры сомневаются, что «Роснефть» возобновит поставки в Польшу и в марте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2021, 02:48
    Гость: Альфа

    А Сечин, глава Роснефти, получает 2,3 миллиона народных рубликов в день. Подумаешь, Польша.

  2. 10.02.2021, 23:14
    Гость: Бензин-керосин

    Посмотрите состав акционеров Роснефти и поймете, что России там достается не приличное слово. Упущенную прибыль компекнсируют легко ценами на шпроты, мясо-молочную продукцию, рыбную , подсолнечное масло и по традиции, в связи с постановкой заводов на ремонт, ценой моторного топлива. Герхард Шредер ( председатель совета директоров Роснефти ) свое возьмет не в Польше так в России.

  4. 10.02.2021, 22:15
    Гость: Куратор

    С тексте опечатка - Полоцкий НПЗ находится в Беларуси, а в Польше есть Плоцкий НПЗ. В любом случае Роснефте есть где сбывать свою нефть.

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