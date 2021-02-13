Власти Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране

14:37 13.02.2021

Пандемия коронавирусной инфекции привела к крупнейшему экономическому кризису в Норвегии со времен Второй мировой войны, заявил министр финансов королевства Ян Туре Саннер. Как показывает исследовние, падение экономики колоссальное, отметил он.

По данным статистического бюро Норвегии, опубликованным в пятницу, падение ВВП на материковой части страны составило в 2020 году 2,5%.

ВВП материковой части Норвегии учитывает показатели всех сфер экономики страны, за исключением нефтедобычи и логистики. "Данные показывают, что кризис, который мы переживаем, сделал нас всех беднее. И все же Норвегия справляется с ним успешнее большинства других стран в том, что касается здравоохранения и экономики", — приводит слова Саннера ПРАЙМ.

Особую озабоченность норвежских властей вызывает рост безработицы. Среди наиболее пострадавших от пандемии сфер называются транспорт, туризм, культура и развлечения.