Власти Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране

Пандемия коронавирусной инфекции привела к крупнейшему экономическому кризису в Норвегии со времен Второй мировой войны, заявил министр финансов королевства Ян Туре Саннер. Как показывает исследовние, падение экономики колоссальное, отметил он.

По данным статистического бюро Норвегии, опубликованным в пятницу, падение ВВП на материковой части страны составило в 2020 году 2,5%.

ВВП материковой части Норвегии учитывает показатели всех сфер экономики страны, за исключением нефтедобычи и логистики. "Данные показывают, что кризис, который мы переживаем, сделал нас всех беднее. И все же Норвегия справляется с ним успешнее большинства других стран в том, что касается здравоохранения и экономики", — приводит слова Саннера ПРАЙМ.

Особую озабоченность норвежских властей вызывает рост безработицы. Среди наиболее пострадавших от пандемии сфер называются транспорт, туризм, культура и развлечения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 16:03
    Гость: Виктор

    Дело не в пандемии, а в том, что Норвегия крепко сидит на нефте-газовой игле! Упали цены на углеводороды, да и заканчиваются они в Северном море! И останется у Норвегии только рыбалка, но и рыба закачивается! Проедят норвежцы накопленный жирок и наступит там нищета, типа украинской!

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