Производители попросили повысить цены на колбасу и сосиски

Мясоперерабатывающие компании направили запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей торговых сетей.

Свою просьбу они аргументируют ростом стоимости сырья, а потому просят повысить цены на мясоперерабатывающую продукцию (колбасы, сосиски) на 10%. В некоторых случаях производители пообещали "растянуть" повышение цен на несколько месяцев. 

По информации крупного переработчика мяса, стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за килограмм по сравнению с 92 руб. в феврале 2020 года, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, отмечает издание.

Эксперты отмечают, что рост цен на мясо свинины связан из-за повышения стоимости такой продукции, как специи, оболочку, упаковку, транспорт и электроэнергию. Стоимость мяса цыпленка-бройлера растет из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке - в среднем 18 тыс. руб. за тонну.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что еще не получали обращения мясопереработчиков. В ведомстве отметили, что не видят причин для роста цен, поскольку в начале года цены на свинину и мясо птицы, напротив, снизились из-за перенасыщения рынка. По данным министерства, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.02.2021, 14:22
    Гость: ABCD

    С радостью пойдут на встречу, только начнут с любимой ими "оптимизации", то есть для начала повысят налоги, тарифы, НДС, цены итд.. а на счёт повышения ЗП скажут, народ пока не готов к этому.

  4. 16.02.2021, 14:20
    Гость: ABCD

    У нас есть мини колхозный рынок, там остались ещё те, кто полуфабрикаты нормальные делает, купаты, котлеты итд.. цены кусаются но как не крути, это лучше чем "магнитные" поделки из ГМП сои и перемолотых шкур и отходов.

  5. 16.02.2021, 13:40
    Гость: Пусть повашают

    Эти помои лет 15 уже не берём, как отменили ГОСТы, уже тогда они не соответствовали товару, а сейчас тем более.

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