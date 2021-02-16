Производители попросили повысить цены на колбасу и сосиски

07:45 16.02.2021

Мясоперерабатывающие компании направили запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей торговых сетей.

Свою просьбу они аргументируют ростом стоимости сырья, а потому просят повысить цены на мясоперерабатывающую продукцию (колбасы, сосиски) на 10%. В некоторых случаях производители пообещали "растянуть" повышение цен на несколько месяцев.

По информации крупного переработчика мяса, стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за килограмм по сравнению с 92 руб. в феврале 2020 года, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, отмечает издание.

Эксперты отмечают, что рост цен на мясо свинины связан из-за повышения стоимости такой продукции, как специи, оболочку, упаковку, транспорт и электроэнергию. Стоимость мяса цыпленка-бройлера растет из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке - в среднем 18 тыс. руб. за тонну.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что еще не получали обращения мясопереработчиков. В ведомстве отметили, что не видят причин для роста цен, поскольку в начале года цены на свинину и мясо птицы, напротив, снизились из-за перенасыщения рынка. По данным министерства, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.