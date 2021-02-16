Производители попросили повысить цены на колбасу и сосиски
Мясоперерабатывающие компании направили запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей торговых сетей.
Свою просьбу они аргументируют ростом стоимости сырья, а потому просят повысить цены на мясоперерабатывающую продукцию (колбасы, сосиски) на 10%. В некоторых случаях производители пообещали "растянуть" повышение цен на несколько месяцев.
По информации крупного переработчика мяса, стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за килограмм по сравнению с 92 руб. в феврале 2020 года, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, отмечает издание.
Эксперты отмечают, что рост цен на мясо свинины связан из-за повышения стоимости такой продукции, как специи, оболочку, упаковку, транспорт и электроэнергию. Стоимость мяса цыпленка-бройлера растет из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке - в среднем 18 тыс. руб. за тонну.
В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что еще не получали обращения мясопереработчиков. В ведомстве отметили, что не видят причин для роста цен, поскольку в начале года цены на свинину и мясо птицы, напротив, снизились из-за перенасыщения рынка. По данным министерства, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пищевой мусор не употребляем-пусть повышают.
там можно честно писать "при производстве не пострадало ни одно животное"
С радостью пойдут на встречу, только начнут с любимой ими "оптимизации", то есть для начала повысят налоги, тарифы, НДС, цены итд.. а на счёт повышения ЗП скажут, народ пока не готов к этому.
У нас есть мини колхозный рынок, там остались ещё те, кто полуфабрикаты нормальные делает, купаты, котлеты итд.. цены кусаются но как не крути, это лучше чем "магнитные" поделки из ГМП сои и перемолотых шкур и отходов.
Эти помои лет 15 уже не берём, как отменили ГОСТы, уже тогда они не соответствовали товару, а сейчас тем более.