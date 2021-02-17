Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо птицы

Вслед за мясоперерабатывающими компаниями о повышении цен объявили и производители яиц и мяса птицы. Как пишет газета "Известия" они запросили у ретейлеров повышение отпускных цен на 10%.

В качестве причин, на которые ссылаются производители: птичий грипп, вспышки которого зафиксированы на юге страны, что привело к существенному сокращению поголовья птицы, а также рост стоимости кормовой базы.

Отмечается, что торговые сети уже уведомили Минпромторг о данном запросе. 

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. При этом в ведомстве признали, что предпосылки для подобного шага действительно существуют.

Заместитель генерального директора Росптицесоюза Елена Степанова в беседе с «Известиями» сказала, что цены производителей яиц и мяса птицы повысились в среднем на 6% за февраль к январю. По ее словам, в прошлом году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%, однако изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений, но теперь запас прочности иссяк.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 13:56
    Гость: а раньше

    покупали дешевый хлеб по 16 копеек буханка.В одни руки давали две штуки,потому селянин десяток магазинов обойдет,пока мешок наполнит.Да и картоху со свеклой выращивали на огородах по 50 соток думаешь для кого?

  2. 17.02.2021, 13:24
    Гость: Добрый селянин

    Что корова, что коза, что куры и т.д. Корм должен быть разнообразным. Сено, трава, жмыхи, зерно, соль, мел. Так и кормили раньше, так кормят и сейчас, если хотят натуральный продукт на выходе. А с одной травы любая скотина протянет ноги. В пойло, например, обязательно отруби и чайную ложку йодированной соли.

  3. 17.02.2021, 13:10
    Гость: Андрей Хабаровский

    А чего предупреждать их,"дорогих рассеян".Они это и так знают,что при нынешнем руководстве цены только растут.

  5. 17.02.2021, 12:48
    Гость: что тут выдумывать,когда

    "фермеры" яйцамагазинные же и предлагают,стерев штамп и обмазав помётом,а молоко бодяжат почём зря. также и с курами.Плавали-знаем.

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