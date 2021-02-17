Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо птицы

08:00 17.02.2021

Вслед за мясоперерабатывающими компаниями о повышении цен объявили и производители яиц и мяса птицы. Как пишет газета "Известия" они запросили у ретейлеров повышение отпускных цен на 10%.

В качестве причин, на которые ссылаются производители: птичий грипп, вспышки которого зафиксированы на юге страны, что привело к существенному сокращению поголовья птицы, а также рост стоимости кормовой базы.

Отмечается, что торговые сети уже уведомили Минпромторг о данном запросе.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. При этом в ведомстве признали, что предпосылки для подобного шага действительно существуют.

Заместитель генерального директора Росптицесоюза Елена Степанова в беседе с «Известиями» сказала, что цены производителей яиц и мяса птицы повысились в среднем на 6% за февраль к январю. По ее словам, в прошлом году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%, однако изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений, но теперь запас прочности иссяк.