Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо птицы
Вслед за мясоперерабатывающими компаниями о повышении цен объявили и производители яиц и мяса птицы. Как пишет газета "Известия" они запросили у ретейлеров повышение отпускных цен на 10%.
В качестве причин, на которые ссылаются производители: птичий грипп, вспышки которого зафиксированы на юге страны, что привело к существенному сокращению поголовья птицы, а также рост стоимости кормовой базы.
Отмечается, что торговые сети уже уведомили Минпромторг о данном запросе.
В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. При этом в ведомстве признали, что предпосылки для подобного шага действительно существуют.
Заместитель генерального директора Росптицесоюза Елена Степанова в беседе с «Известиями» сказала, что цены производителей яиц и мяса птицы повысились в среднем на 6% за февраль к январю. По ее словам, в прошлом году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%, однако изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений, но теперь запас прочности иссяк.
Комментарии читателей Оставить комментарий
покупали дешевый хлеб по 16 копеек буханка.В одни руки давали две штуки,потому селянин десяток магазинов обойдет,пока мешок наполнит.Да и картоху со свеклой выращивали на огородах по 50 соток думаешь для кого?
Что корова, что коза, что куры и т.д. Корм должен быть разнообразным. Сено, трава, жмыхи, зерно, соль, мел. Так и кормили раньше, так кормят и сейчас, если хотят натуральный продукт на выходе. А с одной травы любая скотина протянет ноги. В пойло, например, обязательно отруби и чайную ложку йодированной соли.
А чего предупреждать их,"дорогих рассеян".Они это и так знают,что при нынешнем руководстве цены только растут.
Именно. Слой.
"фермеры" яйцамагазинные же и предлагают,стерев штамп и обмазав помётом,а молоко бодяжат почём зря. также и с курами.Плавали-знаем.