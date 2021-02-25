Каждый десятый бизнес в России заявил о риске закрытия в 2021 году

09:59 25.02.2021

Значительная часть малого и среднего бизнеса продолжает испытывать серьезные проблемы, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В 2020 году у более чем 40% компаний спрос на товары и услуги упал в 1,5 раза и более; примерно у 60% компаний выручка уменьшилась более чем на 30% и примерно 45% компаний были вынуждены урезать фонд оплаты труда.

На начало 2021 года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года; каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию.

Лишь 19,1% компаний заявляет о постепенном восстановлении потерь 2020 года.

Отмечается, что главной проблемой бизнеса остается слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии. Частично это объясняется коронавирусными ограничениями, которые влияют на поток клиентов.

В 2020 году процесс банкротства инициировали лишь 1,7% компаний, тогда как в 2021 году тех компаний, руководители которых задумались о подаче заявлений о банкротстве, гораздо больше - 10,9%.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.