Каждый десятый бизнес в России заявил о риске закрытия в 2021 году
Значительная часть малого и среднего бизнеса продолжает испытывать серьезные проблемы, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В 2020 году у более чем 40% компаний спрос на товары и услуги упал в 1,5 раза и более; примерно у 60% компаний выручка уменьшилась более чем на 30% и примерно 45% компаний были вынуждены урезать фонд оплаты труда.
На начало 2021 года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года; каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию.
Лишь 19,1% компаний заявляет о постепенном восстановлении потерь 2020 года.
Отмечается, что главной проблемой бизнеса остается слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии. Частично это объясняется коронавирусными ограничениями, которые влияют на поток клиентов.
В 2020 году процесс банкротства инициировали лишь 1,7% компаний, тогда как в 2021 году тех компаний, руководители которых задумались о подаче заявлений о банкротстве, гораздо больше - 10,9%.
Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В стране 80% принадлежит иностранному капиталу)))
Зачем нужен местный бизнес?))
Кому???
капитализм.
Пандемия обнажила всю суть экономики потребления. Люди начали задумываться о том, что им совсем не обязательно ходить в педикюрные, чебуречные и на концерты Ольги Бузовой. Так во всем мире. В той же Германии, давно официально изнылись на луну жрицы уличной любви - их там за 100000 трудоустроено, а теперь с их пчелок совсем меду не стало. Ну и "дутый" ВВП падает. Вот ты какая, мировая экономика.
И не только в России! А для чего по вашему Всемирный банк под управлением Ротшильдов заразу на Землю запустил?
Опять кривые зеркала. Средний и малый бизнес дохнет не только от режима самоизоляции и спада спроса,но и от общего кризиса экономики вызванный экономической политикой ельцинского режима. Чтобы спасти бизнес нужно сменить всю экономическую политику и все либеральные кадры молящиеся на сказочную руку невидимого рынка которая по факту шарит в карманах простых людей. Поверните экономику страну на подлинный суверенитет,крупный капитал,как частный так и государственный, переведите на плановые рельсы по примеру КНР,то сможете на время продлить существование "капитализьму" в России. Иначе кирдык и никакие меры правительства уже не помогут спасти мелкий,средний и даже часть крупного бизнеса от гибели.
Лично для меня чем больше закроются кормушки для буржуев,то тем лучше стране так как сокращается количество паразитов и опора власти буржуев.