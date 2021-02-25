Каждый десятый бизнес в России заявил о риске закрытия в 2021 году

Значительная часть малого и среднего бизнеса продолжает испытывать серьезные проблемы, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В 2020 году у более чем 40% компаний спрос на товары и услуги упал в 1,5 раза и более; примерно у 60% компаний выручка уменьшилась более чем на 30% и примерно 45% компаний были вынуждены урезать фонд оплаты труда. 

На начало 2021 года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года; каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию.

Лишь 19,1% компаний заявляет о постепенном восстановлении потерь 2020 года. 

Отмечается, что главной проблемой бизнеса остается слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии. Частично это объясняется коронавирусными ограничениями, которые влияют на поток клиентов. 

В 2020 году процесс банкротства инициировали лишь 1,7% компаний, тогда как в 2021 году тех компаний, руководители которых задумались о подаче заявлений о банкротстве, гораздо больше - 10,9%.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 13:08
    Гость: Парацельс

    В стране 80% принадлежит иностранному капиталу)))
    Зачем нужен местный бизнес?))
    Кому???

  3. 25.02.2021, 12:18
    Гость: Отглас перестройки

    Пандемия обнажила всю суть экономики потребления. Люди начали задумываться о том, что им совсем не обязательно ходить в педикюрные, чебуречные и на концерты Ольги Бузовой. Так во всем мире. В той же Германии, давно официально изнылись на луну жрицы уличной любви - их там за 100000 трудоустроено, а теперь с их пчелок совсем меду не стало. Ну и "дутый" ВВП падает. Вот ты какая, мировая экономика.

  4. 25.02.2021, 12:04
    Гость: Юрий СПб

    И не только в России! А для чего по вашему Всемирный банк под управлением Ротшильдов заразу на Землю запустил?

  5. 25.02.2021, 11:36
    Гость: Штурман

    Опять кривые зеркала. Средний и малый бизнес дохнет не только от режима самоизоляции и спада спроса,но и от общего кризиса экономики вызванный экономической политикой ельцинского режима. Чтобы спасти бизнес нужно сменить всю экономическую политику и все либеральные кадры молящиеся на сказочную руку невидимого рынка которая по факту шарит в карманах простых людей. Поверните экономику страну на подлинный суверенитет,крупный капитал,как частный так и государственный, переведите на плановые рельсы по примеру КНР,то сможете на время продлить существование "капитализьму" в России. Иначе кирдык и никакие меры правительства уже не помогут спасти мелкий,средний и даже часть крупного бизнеса от гибели.
    Лично для меня чем больше закроются кормушки для буржуев,то тем лучше стране так как сокращается количество паразитов и опора власти буржуев.

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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