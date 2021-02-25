Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекорда

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Вложения российских банков в ценные бумаги в январе выросли на 0,3%, составив на 1 февраля рекордные 15,74 трлн руб., следует из данных Центробанка.

Основную долю вложений составили долговые ценные бумаги, их объем вырос на 0,3%, до исторического максимума 15,75 трлн руб. Вложения в купонные облигации регулятора в январе уменьшились на 3,3%, составив на 1 февраля 550 млрд руб., это минимум с февраля 2018 года. Также в активах банков на начало февраля были долевые ценные бумаги на 417 млрд руб. и векселя на 31 млрд руб., резервы на возможные потери по ценным бумагам составляли 461 млрд руб.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин в беседе с РИА «Новости» не исключил, что в будущем кредитные организации могут еще снизить вложения в купонные облигации ЦБ из-за их слабой доходности по сравнению с другими инструментами.

Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка сообщила, что количество клиентов—физлиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. Активы на брокерских счетах и счетах доверительного управления россиян тогда достигли 6 трлн руб.

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