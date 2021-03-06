Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты

Белорусские нефтепродукты начали поставляться в порты РФ. 5 марта для перевалки на терминале "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска) несколькими составами было отправлено более 5 тыс. тонн белорусского бензина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса России.

Первый состав пришел на территорию РФ 6 марта в 09:00. Планируется, что 9 марта он прибудет на терминал "Портэнерго". Отправителем с белорусской стороны выступил Моозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Кроме того, 6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута объемом 3,6 тыс. тонн с перевалкой на "Петербургском нефтяном терминале" (морской порт Санкт-Петербург).

Поставки состоялись в рамках подписанного в феврале межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.03.2021, 22:26
    Гость: советский инженер

    Не понимаю литовцев. Ну хорошо, за русофобию им платят. Но тут ведь речь о Белоруссии, могли бы не вылезать со своими санциями а просто промолчать? Нет, решили выслужиться. Вот и получили.

  5. 06.03.2021, 21:48
    Гость: DJ

    Как это они ухитряются поддерживать высокий уровень жизни? Может быть воруют меньше нашей "элитки"?

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© KM.RU, Алексей Белкин
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