Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты
Белорусские нефтепродукты начали поставляться в порты РФ. 5 марта для перевалки на терминале "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска) несколькими составами было отправлено более 5 тыс. тонн белорусского бензина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса России.
Первый состав пришел на территорию РФ 6 марта в 09:00. Планируется, что 9 марта он прибудет на терминал "Портэнерго". Отправителем с белорусской стороны выступил Моозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Кроме того, 6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута объемом 3,6 тыс. тонн с перевалкой на "Петербургском нефтяном терминале" (морской порт Санкт-Петербург).
Поставки состоялись в рамках подписанного в феврале межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зато литовцы хорошо понимают указивки хозяев.
Сие за счет субсидий ЕС, которые скоро прекратятся.
Не понимаю литовцев. Ну хорошо, за русофобию им платят. Но тут ведь речь о Белоруссии, могли бы не вылезать со своими санциями а просто промолчать? Нет, решили выслужиться. Вот и получили.
Нагнули Батьку кремлевские.
Как это они ухитряются поддерживать высокий уровень жизни? Может быть воруют меньше нашей "элитки"?