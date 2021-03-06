Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты

18:52 6.03.2021

Белорусские нефтепродукты начали поставляться в порты РФ. 5 марта для перевалки на терминале "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска) несколькими составами было отправлено более 5 тыс. тонн белорусского бензина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса России.

Первый состав пришел на территорию РФ 6 марта в 09:00. Планируется, что 9 марта он прибудет на терминал "Портэнерго". Отправителем с белорусской стороны выступил Моозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Кроме того, 6 марта с ОАО "Мозырский НПЗ" отгружена партия мазута объемом 3,6 тыс. тонн с перевалкой на "Петербургском нефтяном терминале" (морской порт Санкт-Петербург).

Поставки состоялись в рамках подписанного в феврале межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах.