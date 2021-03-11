Что следует знать про получение регистрационного удостоверения?

Регистрационное удостоверение представляет собой официальный документ, выдаваемый в полном соответствии с действующими требованиями и нормами министерства здравоохранения

регистрационное удостоверение

Потребность оформления такого сертификационного документа связана с определённой группой товара, в основном, это изделия и спецоборудование, применяемые в сфере здравоохранения. Стоит заметить, что при условии отсутствия такого документа, как регистрационное удостоверение, предприятие не имеет легальных оснований осуществлять производство, продажу, а также распространение медтоваров, перевозить их через рубеж, а также применять в медучреждениях.

Важно сказать, что регистрационное удостоверение не имеют права получить физлица, оно выдается исключительно юридическим компаниям и лицам, которые имеют регистрацию частного предпринимателя. Оформление такого документа осуществляется в строгом соответствии с актуальными нормами и правилами относительного данного процесса сертификации.

Как происходит оформление регистрационного удостоверения?

Изначально предпринимателю-получателю необходимо предоставить пакет документации с отражением в нем информации не только о компании, но также о производстве продукции, технических документов на сам товар. После этого выполняется проверка медицинского спецоборудования и изделий на соответствие требованиям и нормам качества, которые установлены законодательством. Решение принимают на протяжении трех-четырех месяцев с того момента, как были поданы документы.

Сколько действует сертификационный документ?

Временные ограничения выданного регистрационного свидетельства зависят от многочисленных факторов, в частности, от следующих:

  1. персональные особенности изделий и оборудования;
  2. полнота объёма прилагаемых документов;
  3. наличие прочих сертификатов безопасности, а также качества;
  4. тип спецоборудования, медпрепарата, изделия, которое требует оформления регистрационного свидетельства;
  5. сложности осуществления процедуры экспертизы и персональные особенности в сфере осуществления токсических, а также медицинских исследований и тестирований.

Как правило, период действия такого сертификационного документа равен приблизительно десяти годам.

Источник: gsg-rt.ru.

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