С 17 марта налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне: в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.
Если раньше налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок, то теперь они будут вправе запрашивать информацию и вне таких проверок, пишет РИА Новости.
Целью нововведения называется повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, причем не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ФНС уже объяснила, что колпак так наденут, что он не затронет большинство добропорядочных граждан.
Осталось определить, что понимается под термином "добропорядочные граждане". И в каком месте закона это определяется.
Определение может меняться со временем. И, скорее всего, не с текстом закона, а с "колебаниями линии партии", т.е. по понятиям, определяемым накалом кампании в СМИ.
Это в ближайшее время, а в концлагере ничего объяснять и определять не будут. Исполнители власти отберут всё явочным порядком, открыто.
«Бесчинству власти поем мы песню!».
Запихай все свои сбережения в криптовалюту и нэхай воно падает ниже плинтуса!
Все бы ничего, но есть одно но. Дело в том, что согласно НК РФ в настоящее время сведения, полученные налоговыми органами вне рамок налоговых проверок, не могут быть использованы для вынесения ими решений о привлечении налогоплательщиков к налоговой ответственности.
зачем? если налоговая до сих пор не обращает внимание на чиновников со скоромной з/п или безработных соответственно с нулевой з/п при расходах, счетах, недвижимости с автопарком не на один миллион долларов