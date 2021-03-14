С 17 марта налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне

12:43 14.03.2021

С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне: в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.

Если раньше налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок, то теперь они будут вправе запрашивать информацию и вне таких проверок, пишет РИА Новости.

Целью нововведения называется повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, причем не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов.

