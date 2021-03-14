С 17 марта налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне

ФНС © KM.RU, Илья Шабардин

С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне: в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.

Если раньше налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок, то теперь они будут вправе запрашивать информацию и вне таких проверок, пишет РИА Новости.

Целью нововведения называется повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, причем не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.03.2021, 22:10
    Гость: Сергей

    ФНС уже объяснила, что колпак так наденут, что он не затронет большинство добропорядочных граждан.
    Осталось определить, что понимается под термином "добропорядочные граждане". И в каком месте закона это определяется.
    Определение может меняться со временем. И, скорее всего, не с текстом закона, а с "колебаниями линии партии", т.е. по понятиям, определяемым накалом кампании в СМИ.
    Это в ближайшее время, а в концлагере ничего объяснять и определять не будут. Исполнители власти отберут всё явочным порядком, открыто.

  3. 14.03.2021, 18:43
    Гость: Правильно!

    Запихай все свои сбережения в криптовалюту и нэхай воно падает ниже плинтуса!

  4. 14.03.2021, 17:58
    Гость: stalker

    Все бы ничего, но есть одно но. Дело в том, что согласно НК РФ в настоящее время сведения, полученные налоговыми органами вне рамок налоговых проверок, не могут быть использованы для вынесения ими решений о привлечении налогоплательщиков к налоговой ответственности.

  5. 14.03.2021, 17:08
    Гость: ?

    зачем? если налоговая до сих пор не обращает внимание на чиновников со скоромной з/п или безработных соответственно с нулевой з/п при расходах, счетах, недвижимости с автопарком не на один миллион долларов

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