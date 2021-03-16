Байден планирует масштабное повышение налогов в США
Президент США Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что данный шаг озвучивался еще в рамках президентской предвыборной кампании Байдена. Он необходим для финансирования долгосрочной экономической программы.
Планируется, что Байден частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который давал преференции корпорациям и состоятельным американцам.
Таким образом, для корпораций налог может быть повышен с 21 до 28%, отменены налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью, повышен подоходный налог для граждан, зарабатывающих более 400 тыс долларов. Также возможно повышение ставки налога на прирост капитала для зарабатывающих не менее 1 млн долларов в год.
В начале марта Байден утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, которая пострадала из-за пандемии. Документ предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Закон также продлевает срок выплаты еженедельной надбавки $300 к пособию по безработице до 6 сентября. На помощь штатам, округам и местным органам власти заложено $350 млрд. Деньги также направят на помощь школам и предприятиям, расширение налоговых льгот на детей, а также на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
последний президент США приведет эту страну к гибели.
А я является ли "жителем" человек, имеющий иностранное гражданство?
Я не удивлен этим. В Библии сказано: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно» (Даниила 11:29а). А это в данном контексте означает укрепление позиций России и значительное ослабление США. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока покинут американскую сферу влияния и как блудный сын вернутся под крылья России. И поэтому тоже на политической шахматной доске появился Владимир Путин, а с другой стороны в свое время появился - американский Ельцин. Коронавирус и то, что происходит в США и ЕС готовит почву для реализации этого сценария. А это случится внезапно, в то время, которое Бог установил. Возвращение России, то не мечта. Все предсказания из этого видения, а их много, сбываются эффектно, со 100% точностью, в хронологическом порядке, и это не совпадение. Бог говорит: «ведь Я бодрствую над Моим словом, чтобы его исполнить» (Иеремия 1:12). Это тоже не софистика. Я говорю о возвращении России с 1998 года, когда ничто из этого не прорастало.
закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который давал преференции корпорациям и состоятельным американцам.
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это Левацкий Бред.
ставка налога была для Всех, а не для кого-то отдельно.
главное в этом то, что Левые устроили Свой капздец в стране - а Платить за это будут ВСЕ несколько поколений.
самое возмутительное - правительство рф будет "инвестировать" вэтот Лохотрон, вместо того что-бы развивать Свою страну, будет финансировать долги Левых сша.
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