Байден планирует масштабное повышение налогов в США

10:49 16.03.2021

Президент США Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что данный шаг озвучивался еще в рамках президентской предвыборной кампании Байдена. Он необходим для финансирования долгосрочной экономической программы.

Планируется, что Байден частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который давал преференции корпорациям и состоятельным американцам.

Таким образом, для корпораций налог может быть повышен с 21 до 28%, отменены налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью, повышен подоходный налог для граждан, зарабатывающих более 400 тыс долларов. Также возможно повышение ставки налога на прирост капитала для зарабатывающих не менее 1 млн долларов в год.

В начале марта Байден утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, которая пострадала из-за пандемии. Документ предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Закон также продлевает срок выплаты еженедельной надбавки $300 к пособию по безработице до 6 сентября. На помощь штатам, округам и местным органам власти заложено $350 млрд. Деньги также направят на помощь школам и предприятиям, расширение налоговых льгот на детей, а также на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.