Лавров заявил о необходимости отхода от платежных систем Запада
Санкционные риски для России можно снизить путем ухода от международных платежных систем и мировых валют, таких как доллар, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, США "объявляют своей задачей" ограничение технологического развития России и Китая. "Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и мировых валютах, альтернативных доллару", - говорится в заявлении главы МИД.
Лавров отметил, что тактика США заставляет Россию и Китай выстраивать "свою линию" экономического и социального развития так, чтобы не зависеть от "причуд" западных партнеров.
"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — резюмировал российский министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
//Наши же лезут в Сирию Ливию Украину Венесуэлу по той причине что это недалекие люди вкусно покушав, хорошо выпив и справив все возможные удовольствия от скуки хотят почесать адреналин//
А штаты бомбят гуманитарными бомбами Сирию и Ливию зачем? Адреналин чесать? Горилки много выпил глупости пишешь?
Там дела связанные с нефтью и большими деньгами, хуторянину такое не понять.
Вам совсем плохо станет, когда достроят СП-2!
в помощь!
Пензенский губернатор Белозерцев получал взятки от некого бизнесмена Шпигеля ( "БИОТЭК")!
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КМ. ru: "Главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармкомпаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.
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Скорее всего, речь идёт о переделе фарм. рынка ))))
Или .... Бизнес, ничего личного.
хуже, из северной кореи хоть не вывозят все что можно.