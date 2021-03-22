Лавров заявил о необходимости отхода от платежных систем Запада

07:43 22.03.2021

Санкционные риски для России можно снизить путем ухода от международных платежных систем и мировых валют, таких как доллар, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, США "объявляют своей задачей" ограничение технологического развития России и Китая. "Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и мировых валютах, альтернативных доллару", - говорится в заявлении главы МИД.

Лавров отметил, что тактика США заставляет Россию и Китай выстраивать "свою линию" экономического и социального развития так, чтобы не зависеть от "причуд" западных партнеров.

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — резюмировал российский министр.