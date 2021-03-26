Долговая нагрузка россиян установила новый рекорд

14:21 26.03.2021

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордного значения в 11,7%, согласно данным Банка России. ЦБ связывает это с пандемией коронавируса и сокращением доходов населения.

По данным Центробанка, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п. К январю 2021 года средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года, отмечают в регуляторе.

«Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года, но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году», — заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Ранее в Центробанке сообщали, что долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов растет с конца 2017 года из-за необеспеченного потребительского кредитования. В мае 2020 года регулятор сообщил в обзоре финансовой стабильности за первый квартал 2020 года, что уровень долговой нагрузки граждан побил рекорд кризиса 2014-2015 годов и достиг 10,9%.