Долговая нагрузка россиян установила новый рекорд
Долговая нагрузка россиян выросла до рекордного значения в 11,7%, согласно данным Банка России. ЦБ связывает это с пандемией коронавируса и сокращением доходов населения.
По данным Центробанка, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п. К январю 2021 года средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года, отмечают в регуляторе.
«Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года, но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году», — заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
Ранее в Центробанке сообщали, что долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов растет с конца 2017 года из-за необеспеченного потребительского кредитования. В мае 2020 года регулятор сообщил в обзоре финансовой стабильности за первый квартал 2020 года, что уровень долговой нагрузки граждан побил рекорд кризиса 2014-2015 годов и достиг 10,9%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если я занял у вас 1000баксов-то проблема моя ,как их вам отдать,а если 1000000 баксов?То это уже ваша проблема,как их с меня получить.Попробуйте подумать над этим и не спешить с выводами.
Долг - это рабство.
Процент должников - это процент рабов в обществе.
Если в стране 80% имеют долги, значит по факту это рабовладельческое общество.
Банкиры свои в долг дают редко и только под залог намного превышающий сумму займа по стоимости .Оне дают а долг деньги тех кто их положил на хранение типа в их банки под проценты(или используют чужие с текущих счетов организаций в рамках фин законов стран),деньги дают эти одни и те же порой по нескольку раз называется по финансовой науке от невидимой руки кредитным мультипликатором в(коэф.сколькотраз в системе одни и те же деньги дали в долг )подпосреднический процент который обычно сразу выводят к себе в карман ,в тот банк которым оне не работают на рынке .Значимая часть выдаваемых денег в долг заёмные средства частных и полу,банков взятые из т.н. напечатанных банком эмитентом под залог и н.ценных бумаг(облигации,ипр.аетивы типа билетов ммм) напечатанных самими частными банками которые банк эмитент денег по своим правилам признает стоящими залога ми и включает в т.н.ломбардный список ..В конечном счёте имея деньги ,активы,обороты ипр.в той или иной рыночной системе финансов все участники несут риски (потери)за тех кто ,раздает деньги в долг ,платят своими убытками за списание долгов .Банкиры понимая это стараются минимизировать свое личное потери возможные,за счёт максимальной наживы ,перекладывания убытков на всех остальных незадачливых ..буратин на поле рыночных чудес.
Если задолженность у народа перед ростовщиками растёт, то у них пока что всё получается, из запланированного. А то чего они мутили с пандемиями. Не давно Греф вещал, что у народа много лишних денег...
Именно невыплачиваемые кредиты стали причиной зародившегося в США кризиса 2008-09 гг
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это Ложь.
которую специально распространют агенты Кагала.
в реальности, кризис был Создан дейатвиями Государства раздувшим "рынок" деривативов.
россказни про то как негры не платили за собачьи будки в гетто - для идиотов.