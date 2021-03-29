ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
По данным издания, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.
В частности, ведомство предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
В ФНС пояснили, что предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.
Сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках, чем пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под "льготные" категории, хотя фактически не имеют на это права.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно а,сколько затрачивается средств на закупку оборудования ,расходников и пр,программных продуктов для всего этого контроля ?Сколько нефтедоларрв уходит врагам натовцам ?Кто крышует процесс поддержания госдеповской экономики?
Интересно а,сколько сотрудников ФНС в отделах ,управлениях ипр, по розничным рынкам работают с утра до ночи служат государству в своей прекрасной униформе с регалиями и за получку не малую от налогоплательщиков ,квартирки ,льготы ипр.А,скроокрэо рыночных учёных на аутсорсинг разрабатывают механизмы налогооблажения рыночных торговцев .Сколько рейдов и пр. Спецопераций по поимке недобросовестных по налогам торговцев проводят ,проверок ипр.Работа кипит.В СССР рыночная часть жила почти без налогов(издержек на содержание их собирающих и контролирующих работяг чиновников на весь СССР было ок 700000 , РСФСР Ок 450000)В 90 ,тоже государство мелочами рыночеых торговцев не заморачивалось .В 2000 г чиновников было ок мильен,в 20 более 2,5 .Электорат сделал свой выбор ..
опять Левацкая шизофрения на форуме.
на всех ветках только и слышен крик Левых горлопанов - больше Грабежей! Больше Государства! Даешь Кагал!
ну вот оно, ваше Государство с Грабржами - тут же крик начинается что плохо..
товарищи шизофреники - вы уже определитесь с политической ориентацией наконец.., а не пребывайте в паралельных мирах.
Подоить и обсосать ещё один фонтанчик людской нефти...
Вчера зашёл на местный рынок - ПУСТО. Продавцы шмотья армянской национальности, пара овощных лотков с продавцами азербайджанской национальности, палатка со свежей рыбой и палатка с ещё более свежим мясом. В павильоне сидит бабка с молоком и три павильончика с сыром, бакалеей и заводской молочкой. И НИКОГО. Базарный день. 11 часов. Клондайк для ФНС, блин! Давайте, добивайте и додавливайте!
что есть дураки которые пользуются услугами этих жуликов.