ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

08:28 29.03.2021

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.

В частности, ведомство предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

В ФНС пояснили, что предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.

Сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках, чем пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под "льготные" категории, хотя фактически не имеют на это права.