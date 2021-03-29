ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Овощной рынок

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах "О контрольно-кассовой технике", "О розничных рынках", а также в КоАП.

В частности, ведомство предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

В ФНС пояснили, что предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.

Сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках, чем пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под "льготные" категории, хотя фактически не имеют на это права.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 12:46
    Гость: тд

    Интересно а,сколько затрачивается средств на закупку оборудования ,расходников и пр,программных продуктов для всего этого контроля ?Сколько нефтедоларрв уходит врагам натовцам ?Кто крышует процесс поддержания госдеповской экономики?

  2. 29.03.2021, 12:40
    Гость: тд

    Интересно а,сколько сотрудников ФНС в отделах ,управлениях ипр, по розничным рынкам работают с утра до ночи служат государству в своей прекрасной униформе с регалиями и за получку не малую от налогоплательщиков ,квартирки ,льготы ипр.А,скроокрэо рыночных учёных на аутсорсинг разрабатывают механизмы налогооблажения рыночных торговцев .Сколько рейдов и пр. Спецопераций по поимке недобросовестных по налогам торговцев проводят ,проверок ипр.Работа кипит.В СССР рыночная часть жила почти без налогов(издержек на содержание их собирающих и контролирующих работяг чиновников на весь СССР было ок 700000 , РСФСР Ок 450000)В 90 ,тоже государство мелочами рыночеых торговцев не заморачивалось .В 2000 г чиновников было ок мильен,в 20 более 2,5 .Электорат сделал свой выбор ..

  3. 29.03.2021, 12:36
    Гость: gvozd

    опять Левацкая шизофрения на форуме.
    на всех ветках только и слышен крик Левых горлопанов - больше Грабежей! Больше Государства! Даешь Кагал!
    ну вот оно, ваше Государство с Грабржами - тут же крик начинается что плохо..
    товарищи шизофреники - вы уже определитесь с политической ориентацией наконец.., а не пребывайте в паралельных мирах.

  4. 29.03.2021, 11:12
    Гость: Добрый селянин

    Подоить и обсосать ещё один фонтанчик людской нефти...
    Вчера зашёл на местный рынок - ПУСТО. Продавцы шмотья армянской национальности, пара овощных лотков с продавцами азербайджанской национальности, палатка со свежей рыбой и палатка с ещё более свежим мясом. В павильоне сидит бабка с молоком и три павильончика с сыром, бакалеей и заводской молочкой. И НИКОГО. Базарный день. 11 часов. Клондайк для ФНС, блин! Давайте, добивайте и додавливайте!

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