Saxo Bank предсказал рост доллара до 80 рублей к середине года

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Датский Saxo Bank опубликовал новый прогноз развития глобальных рынков на второй квартал 2021 года. Согласно прогнозу, эксперты ожидают падения курса до 80 рублей за доллар и 96 рублей за евро, несмотря на ожидаемый рост стоимости нефти к середине 2021-го.

По словам валютного стратега банка Джона Харди, давление на рубль могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза введения новых ограничений со стороны Вашингтона.

При этом, по мнению специалистов Saxo Bank, ожидается рост цен на нефть Brent до 68 долларов за баррель и золота до 1859 долларов за унцию к концу июня 2021 года. Эксперты полагают, что увеличение стоимости сырьевых товаров уже стало более синхронным в энергетике, металлургии и сельском хозяйстве и в ближайшее время цены на нефть продолжат увеличиваться.

По словам аналитиков банка, те инвестиции, которые в прошлом году считались безопасным вложением, теперь слишком рискованны. «Все — от суверенных облигаций до корпоративных бондов инвестиционного уровня (IG) - быстро теряет ценность», — считают в Saxo Bank.

30 марта фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае торгуются на уровне 63,8 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI — 60,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.03.2021, 23:22
    Гость: По качану

    Азербаджан - суверенное в фин. смысле гос-во. Там ЦБ подчиняется местной элите (вороватой да, но местной), а не МВФ как РФский.

Все комментарии (4)
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