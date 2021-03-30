Saxo Bank предсказал рост доллара до 80 рублей к середине года

19:19 30.03.2021

Датский Saxo Bank опубликовал новый прогноз развития глобальных рынков на второй квартал 2021 года. Согласно прогнозу, эксперты ожидают падения курса до 80 рублей за доллар и 96 рублей за евро, несмотря на ожидаемый рост стоимости нефти к середине 2021-го.

По словам валютного стратега банка Джона Харди, давление на рубль могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза введения новых ограничений со стороны Вашингтона.

При этом, по мнению специалистов Saxo Bank, ожидается рост цен на нефть Brent до 68 долларов за баррель и золота до 1859 долларов за унцию к концу июня 2021 года. Эксперты полагают, что увеличение стоимости сырьевых товаров уже стало более синхронным в энергетике, металлургии и сельском хозяйстве и в ближайшее время цены на нефть продолжат увеличиваться.

По словам аналитиков банка, те инвестиции, которые в прошлом году считались безопасным вложением, теперь слишком рискованны. «Все — от суверенных облигаций до корпоративных бондов инвестиционного уровня (IG) - быстро теряет ценность», — считают в Saxo Bank.

30 марта фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае торгуются на уровне 63,8 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI — 60,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.