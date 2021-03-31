Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией

20:13 31.03.2021

Всемирный банк (ВБ) впервые представил информацию о двусторонней задолженности развивающихся стран мира перед другими государствами, в том числе перед Россией. По данным ВБ, к концу 2019 года по двусторонним займам около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд. Речь идет как о долгах государств, так и о долгах юрлиц, гарантированных государствами, пишет "Коммерсант".

Самым крупным должником РФ на конец 2019 года оказалась Белоруссия ($8,1 млрд). Затем идут Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия. Каждая из этих стран должна России более $1 млрд. Часть из этих долгов остается еще с начала 1990-х годов.

В сентябре 2020 года Россия и Белоруссия договорились о новом межгосударственном кредите на сумму $1,5 млрд. Как сообщили в Кремле, часть выделяемого Белоруссии кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов. В феврале 2021 года стало известно о переговорах Минска и Москвы по новому кредиту в $3 млрд.