Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией

Всемирный банк (ВБ) впервые представил информацию о двусторонней задолженности развивающихся стран мира перед другими государствами, в том числе перед Россией. По данным ВБ, к концу 2019 года по двусторонним займам около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд. Речь идет как о долгах государств, так и о долгах юрлиц, гарантированных государствами, пишет "Коммерсант".

Самым крупным должником РФ на конец 2019 года оказалась Белоруссия ($8,1 млрд). Затем идут Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия. Каждая из этих стран должна России более $1 млрд. Часть из этих долгов остается еще с начала 1990-х годов.

В сентябре 2020 года Россия и Белоруссия договорились о новом межгосударственном кредите на сумму $1,5 млрд. Как сообщили в Кремле, часть выделяемого Белоруссии кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов. В феврале 2021 года стало известно о переговорах Минска и Москвы по новому кредиту в $3 млрд.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.04.2021, 01:49
    Гость: Сократ

    Интересно, а долг Украины в $3млрд подаренных нашим великим стратегом режиму Януковича куда они вписали? Что-то после рекордсменки Белоруссии его там не числится.

  4. 31.03.2021, 21:22
    Гость: Ну и что

    Россия богатая и щедрая страна , в ней живут счастливые люди в полном достатке и уверенно смотрят в будущее. Так что простим братскому Белорусскому народу какие то жалкие 8 млрд долларов.

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