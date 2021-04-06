В России отметили снижение потребления говядины до десятилетнего минимума

Эксперты "Россельхозбанка" зафиксировали снижение потребления россиянами в 2020 году мяса крупного рогатого скота. 

Как пишет газета "КоммерсантЪ", потребление говядины в минувшем году упало до минимального за последние 10 лет уровня - 1,94 млн тонны. Таким образом падение спроса составило 3,4%.

При этом экспорт говядины увеличился до 20 тыс. тонн (+103%), половина экспортных поставок пришлась на Китай.

Эксперты связывают снижение спроса с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, пандемия, переход на удаленный режим работы, неопределенность с будущими доходами потребителей.

Уточняется, что сокращение потребления больше всего заметно в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, тогда как потребление говядины мясных пород за 7 лет выросло в 5 раз. Спрос на мясо молочных пород эксперты связывают с динамикой доходов населения. 

По итогам 2021 года прогнозируется рост потребления говядины за счет восстановления гостинично-ресторанного бизнеса, а также увеличение цен на свинину и мясо птицы в связи с африканской чумой свиней и птичьим гриппом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 11:38
    Гость: Шило

    Кода ее мало,и дорогущая, какие другие реальные причины в снижении потребления!??? Дебилизм!

  2. 06.04.2021, 11:22
    Гость: еще бы

    Говядина и раньше была 500 рублей за кг,сейчас наверно выше.С пенсии 12000 или зарплаты 20000 особо не купишь.К праздничному столу только несколько раз в году.

  3. 06.04.2021, 11:06
    Гость: Спешу удовлетворить ваше любопытство!

    Россия потребляет мяса на душу населения больше, чем Британия и страны Евросоюза! И это без учета кур, кроликов, поросят, которых держат в своих загородных домах многие россияне, это мясо не попадает ни в какую статотчетность! Мясо, это не только говядина, это и свинина, курятина, индюшатина, баранина, крольчатина! Мясо в странах Евросюза страшно дорогое, поэтому в Италии основной продукт питания макароны, в Испании рисовая паэлья, во Франции лягушки, садовые улитки и луковый суп, в Швейцарии едят лягушек и собак! В Швейцарии мясо в 12 - 14 раз дороже, чем в России, заплатишь огромные налоги, заплатишь за аренду жилья и разные услуги и не до мяса становится там! Украина на остатки кредитов от МВФ покупает в России свинину и сало. А когда закончатся деньги, что тогда?

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