В России отметили снижение потребления говядины до десятилетнего минимума

07:50 6.04.2021

Эксперты "Россельхозбанка" зафиксировали снижение потребления россиянами в 2020 году мяса крупного рогатого скота.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", потребление говядины в минувшем году упало до минимального за последние 10 лет уровня - 1,94 млн тонны. Таким образом падение спроса составило 3,4%.

При этом экспорт говядины увеличился до 20 тыс. тонн (+103%), половина экспортных поставок пришлась на Китай.

Эксперты связывают снижение спроса с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, пандемия, переход на удаленный режим работы, неопределенность с будущими доходами потребителей.

Уточняется, что сокращение потребления больше всего заметно в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, тогда как потребление говядины мясных пород за 7 лет выросло в 5 раз. Спрос на мясо молочных пород эксперты связывают с динамикой доходов населения.

По итогам 2021 года прогнозируется рост потребления говядины за счет восстановления гостинично-ресторанного бизнеса, а также увеличение цен на свинину и мясо птицы в связи с африканской чумой свиней и птичьим гриппом.