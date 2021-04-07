Песков счел макроэкономическую ситуацию в стране «абсолютно стабильной»

15:53 7.04.2021

Происходящая на рынках в настоящее время волатильность курса рубля не влияет существенно на экономическую стабильность в стране, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема, такая волатильность курса была и раньше", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Что касается влияния на российскую экономику эскалации конфликта в Донбассе, представитель Кремля признал, что этот фактор "скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки".

Отвечая на вопрос, не повторится ли "черный вторник" 2014 года, когда был резкий обвал курса рубля из-за ситуации в Донбассе, Песков заверил, что правительство и Центробанк "держат ситуацию под контролем".