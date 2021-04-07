Песков счел макроэкономическую ситуацию в стране «абсолютно стабильной»

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Происходящая на рынках в настоящее время волатильность курса рубля не влияет существенно на экономическую стабильность в стране, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема, такая волатильность курса была и раньше", - цитирует Пескова "Интерфакс"

Что касается влияния на российскую экономику эскалации конфликта в Донбассе, представитель Кремля признал, что  этот фактор "скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки".

Отвечая на вопрос, не повторится ли "черный вторник" 2014 года, когда был резкий обвал курса рубля из-за ситуации в Донбассе, Песков заверил, что правительство и Центробанк "держат ситуацию под контролем".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.04.2021, 23:03
    Гость: Дожили...

    В РФ в тестовом режиме началась регистрация в рай через портал «Госуслуги».

  2. 07.04.2021, 22:36
    Гость: хаха

    вы со своими микроэкономическими " безработицы, роста цен на продукты питания и стоимости услуг ЖКХ, а также снижения уровня жизни населения" ни какого интереса для госчиновников не представляете, ведь ихняя макроэкономика нефти и ускоренное доение "новой нефти" дает стабильные доходы государству.

  3. 07.04.2021, 22:32
    Гость: ясно

    " правительство и Центробанк "держат ситуацию под контролем"." - ясно, рупь обваливаться будет под строгим контролем.

  4. 07.04.2021, 22:19
    Гость: Русский

    Самая большая беда России в том, что каждый кому ни лень считает себя великим экономистом

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