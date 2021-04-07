Песков счел макроэкономическую ситуацию в стране «абсолютно стабильной»
Происходящая на рынках в настоящее время волатильность курса рубля не влияет существенно на экономическую стабильность в стране, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема, такая волатильность курса была и раньше", - цитирует Пескова "Интерфакс".
Что касается влияния на российскую экономику эскалации конфликта в Донбассе, представитель Кремля признал, что этот фактор "скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки".
Отвечая на вопрос, не повторится ли "черный вторник" 2014 года, когда был резкий обвал курса рубля из-за ситуации в Донбассе, Песков заверил, что правительство и Центробанк "держат ситуацию под контролем".
Комментарии читателей Оставить комментарий
В РФ в тестовом режиме началась регистрация в рай через портал «Госуслуги».
вы со своими микроэкономическими " безработицы, роста цен на продукты питания и стоимости услуг ЖКХ, а также снижения уровня жизни населения" ни какого интереса для госчиновников не представляете, ведь ихняя макроэкономика нефти и ускоренное доение "новой нефти" дает стабильные доходы государству.
" правительство и Центробанк "держат ситуацию под контролем"." - ясно, рупь обваливаться будет под строгим контролем.
Самая большая беда России в том, что каждый кому ни лень считает себя великим экономистом
Отсюда вопрос: а кто такой Песков?