Силуанов оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей
В общей сложности на реализацию предложений Владимира Путина потребуется 400 млрд рублей в течение ближайших двух лет. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.
По его словам, большая часть из этих денег (около 270 млрд рублей) потребуется уже в текущем году, оставшиеся (около 130 млрд рублей) - на следующий год.
Наибольшие финансовые ресурсы потребуются на выплаты школьникам (по 10 тыс. рублей к началу нового учебного года). По оценкам Силуанова, на это потребуется 170 млрд рублей. Эти выплаты планируется произвести в середине августа.
При этом Силуанов уточнил, что все озвученные Путиным инициативы были просчитаны и в казне есть необходимые для их реализации средства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зависть сквозит в вашем посту.
Пьянки во дворах это по причине безработицы. Народ по сути занят на шабашках и подработках, тот, кто имеет нормальную работу, по вечерам не квасит на детских площадках.
За то, что пацанята-навальнята вышли побузить и сказать кто в стране жулик, получили по 10 штук на нос, которых правда хватит только на пару кроссовок. Кремлёвские крохоборы надеются их переманить за эту подачку?
И что получается? Надо и другим выходить и трубить, чтобы с голодухи не помереть? Особенно пенсионерам, которых уже видимо списали совсем из бюджета.
Брэхня! Ещё вчера 20 чешких дипломатов послали очень даже далеко!
10 лет за решёткой!
Тот, кто, дожив до руководящих седин, не понимает, что капитализм - это кровавый тупик, не имеет ни мозгов, ни сердца.