Силуанов оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

16:03 21.04.2021

В общей сложности на реализацию предложений Владимира Путина потребуется 400 млрд рублей в течение ближайших двух лет. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

По его словам, большая часть из этих денег (около 270 млрд рублей) потребуется уже в текущем году, оставшиеся (около 130 млрд рублей) - на следующий год.

Наибольшие финансовые ресурсы потребуются на выплаты школьникам (по 10 тыс. рублей к началу нового учебного года). По оценкам Силуанова, на это потребуется 170 млрд рублей. Эти выплаты планируется произвести в середине августа.

При этом Силуанов уточнил, что все озвученные Путиным инициативы были просчитаны и в казне есть необходимые для их реализации средства.