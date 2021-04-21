Силуанов оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

Антон Силуанов

В общей сложности на реализацию предложений Владимира Путина потребуется 400 млрд рублей в течение ближайших двух лет. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

По его словам, большая часть из этих денег (около 270 млрд рублей) потребуется уже в текущем году, оставшиеся (около 130 млрд рублей) - на следующий год. 

Наибольшие финансовые ресурсы потребуются на выплаты школьникам (по 10 тыс. рублей к началу нового учебного года). По оценкам Силуанова, на это потребуется 170 млрд рублей. Эти выплаты планируется произвести в середине августа.

При этом Силуанов уточнил, что все озвученные Путиным инициативы были просчитаны и в казне есть необходимые для их реализации средства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 23:29
    Гость: ABCD

    Зависть сквозит в вашем посту.
    Пьянки во дворах это по причине безработицы. Народ по сути занят на шабашках и подработках, тот, кто имеет нормальную работу, по вечерам не квасит на детских площадках.

  2. 21.04.2021, 23:25
    Гость: Интересно девки пляшут

    За то, что пацанята-навальнята вышли побузить и сказать кто в стране жулик, получили по 10 штук на нос, которых правда хватит только на пару кроссовок. Кремлёвские крохоборы надеются их переманить за эту подачку?
    И что получается? Надо и другим выходить и трубить, чтобы с голодухи не помереть? Особенно пенсионерам, которых уже видимо списали совсем из бюджета.

  5. 21.04.2021, 22:41
    Гость: Мебельщик

    Тот, кто, дожив до руководящих седин, не понимает, что капитализм - это кровавый тупик, не имеет ни мозгов, ни сердца.

Все комментарии (20)
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