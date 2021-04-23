Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

Банки во время пандемии активнее стали перекладывать работу с должниками на коллекторов, пишет РБК.

По данным издания, коллекторы получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд рублей. Отмечается, что данная сумма стала рекордной с 2013 года, а по сравнению с 2019 годом количество новых дел в работе коллекторов увеличилось почти на 5%. 

Также отмечается увеличение объема рынка агентского взыскания в 2020 году на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

Отмечается, что в пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. В ответ на рост проблемных задолженностей банки стали активнее делиться подобными делами с профессиональными взыскателями. 

По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов. По мнению экспертов, это связано с высокой загруженностью внутренних служб взыскания банков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 23.04.2021, 11:15
    Гость: Шило -Парацельсу

    Честно говоря, все вами перечисленное, правда и наша печальная действительность. Ото очень огорчает и беспокоит.
    Но при нашей действительности, выхода не будет. УВЫ!

  5. 23.04.2021, 10:12
    Гость: ...

    Да уж, наше жёсткое государство выбьет долги из своих любой ценой, не глядя ни на какие объективные обстоятельства, такие как пандемия, потеря полного или частичного заработка из-за этого. Вырвут из горла последнее. Зато другим странам прощают миллиардные долги, помощь засылают, купола сусальным золотом покрывают. Мы просто скот, раб сила и о нас не заботятся. Выживайте как хотите

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