Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов

07:55 23.04.2021

Банки во время пандемии активнее стали перекладывать работу с должниками на коллекторов, пишет РБК.

По данным издания, коллекторы получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд рублей. Отмечается, что данная сумма стала рекордной с 2013 года, а по сравнению с 2019 годом количество новых дел в работе коллекторов увеличилось почти на 5%.

Также отмечается увеличение объема рынка агентского взыскания в 2020 году на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

Отмечается, что в пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. В ответ на рост проблемных задолженностей банки стали активнее делиться подобными делами с профессиональными взыскателями.

По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов. По мнению экспертов, это связано с высокой загруженностью внутренних служб взыскания банков.