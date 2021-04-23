Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов
Банки во время пандемии активнее стали перекладывать работу с должниками на коллекторов, пишет РБК.
По данным издания, коллекторы получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд рублей. Отмечается, что данная сумма стала рекордной с 2013 года, а по сравнению с 2019 годом количество новых дел в работе коллекторов увеличилось почти на 5%.
Также отмечается увеличение объема рынка агентского взыскания в 2020 году на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.
Отмечается, что в пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. В ответ на рост проблемных задолженностей банки стали активнее делиться подобными делами с профессиональными взыскателями.
По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов. По мнению экспертов, это связано с высокой загруженностью внутренних служб взыскания банков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
захотели джинсов и жвачки получайте по полной программе аминь
Нам еды не надо! Нам айфоны подавай!
Озвуч зарплаты.
Честно говоря, все вами перечисленное, правда и наша печальная действительность. Ото очень огорчает и беспокоит.
Но при нашей действительности, выхода не будет. УВЫ!
Да уж, наше жёсткое государство выбьет долги из своих любой ценой, не глядя ни на какие объективные обстоятельства, такие как пандемия, потеря полного или частичного заработка из-за этого. Вырвут из горла последнее. Зато другим странам прощают миллиардные долги, помощь засылают, купола сусальным золотом покрывают. Мы просто скот, раб сила и о нас не заботятся. Выживайте как хотите