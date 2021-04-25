Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину в России
Минтруд России разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Еще один проект предполагает упразднение ежеквартального установления величины прожиточного минимума.
В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, как раньше, а из медианного дохода. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (в настоящее время - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%), поясняет ТАСС.
Другим проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и так далее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гегемон же придумал и провернул способы как ему по сути удерживать власть без выборов. И ЕР придумает. Команда то одна.
-------------------
В таком случае им придется придумать что голод это тетка которую мможно выгнать. Конечно Соловьев и Скабеева мастера по натиранию ушей,но еще никому не удавалось внушить массам что умереть от голода это легко и приятно и таким трупом быть почетно. Даже вековые мудрецы не согласятся на такой расклад.
В соловьиные трели уже давно никто не верит. В этом трагедия буржуазии в России.
Раньше они врали с упоением и понимали, что электоральный лох ведётся. но после Лёшенькиного кина которое посмотрели 118 миллионов только на одном ютубе, можно сказать, что эпоха развешивания лапши закончилась.
наверное сентябрьские "выборы" у ЕР будут последними, в плане того как они по инерции собрались в очередной раз всё это провернуть, и то не факт что ЕР удастся без проблем это сделать.
Вероятно, что ЕР уже придумал способ как им вообще обойтись без выборов.
Гегемон же придумал и провернул способы как ему по сути удерживать власть без выборов. И ЕР придумает. Команда то одна.
Расстояние Париж—Дакар — это фигня.
Расстояние аванс—зарплата — вот испытание для настоящего россиянина!
Потребителькая корзина -обязательный атрибут считающих себя приличными стран. В России она почвилась в 1992 г и должна пересматриваться раз в 5 лет. В России она не пересматривалась с 2012 г. По той причине что воры не хотят на весь мир лишний раз показывать нищету российского населения. Да и население не поймет. Ведь пропагандисты трещат что жить стало лучше и следовательно корзина должна становиться богаче. Но сейчас даже тощая корзина 2012 года будет стоить более 15 тыс руб! А если улучшить? А тут еще вождь в январе 2020 г брякнул:"По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру». Если учесть его пожелания то корзина вообще в 20 тыс.руб не уложится!? А это прожиточный минимум! А значит и минимальная пенсия! Вот и решили -корзину отменить, потому что и так уже ворам денег мало ,а тут еще и на голытьбу надо будет больше выделять? Зажиреют еще!
Все это игра слов и понятий. Медиальный доход, потребительская корзина, минимальный доход. Пусть считают как хотят. А для населения главными показателями остаются реальный доход и покупательная способность.