Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину в России

13:35 25.04.2021

Минтруд России разработал проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Еще один проект предполагает упразднение ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, как раньше, а из медианного дохода. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (в настоящее время - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%), поясняет ТАСС.

Другим проектом исключается ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и так далее.