Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Работодатели обязаны платить зарплату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. 

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — напомнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в эти дни платить сотрудникам необходимо в полном размере. Вице-премьер также пояснила, что органы власти и другие работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимые для функционирования предприятий.

В Минтруде пояснили, что оплату нерабочих дней с 4 по 7 мая рекомендовано производить в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решит иначе, пишет РБК.

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила в целях борьбы с пандемией COVID-19 продлить майские праздники, объявив нерабочими днями 4, 5, 6 и 7 мая. Президент Владимир Путин согласился с этой инициативой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.04.2021, 22:02
    Гость: www

    Локальный нормативный акт, при сдельнои работе. Вот именно так как сказала, так и оплатят.

  3. 26.04.2021, 21:08
    Гость: Иван Васильевич

    ― Этo сoн какoй-тo!
    ― Минутoчку! За чей счет этoт банкет? Ктo oплачивать будет?
    ― Вo всякoм случае не мы!

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