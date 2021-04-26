Голикова напомнила работодателям о зарплате за выходные с 4 по 7 мая

20:35 26.04.2021

Работодатели обязаны платить зарплату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя», — напомнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в эти дни платить сотрудникам необходимо в полном размере. Вице-премьер также пояснила, что органы власти и другие работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимые для функционирования предприятий.

В Минтруде пояснили, что оплату нерабочих дней с 4 по 7 мая рекомендовано производить в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решит иначе, пишет РБК.

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила в целях борьбы с пандемией COVID-19 продлить майские праздники, объявив нерабочими днями 4, 5, 6 и 7 мая. Президент Владимир Путин согласился с этой инициативой.