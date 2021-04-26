Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

10:18 26.04.2021

Более трети россиян (38%) назвали ежемесячный доход в размере 50-80 тыс. рублей достаточным для достойной жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Для 28% россиян достойный доход составит 80-120 тыс рублей в месяц на человека, 11% россиян хватило бы на достойную жизнь менее 50 тыс. рублей, 15% - от 120 до 200 тысяч, 10% - более 200 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа, 8% респондентов работают на двух и более работах. Отмечается, что на Северном Кавказе доля таких работников достигает 15%.

Отмечается, что более трех четверти россиян не довольны своими доходами на текущий момент, лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечиваем им достойный заработок.

Одним из вариантов решить эту проблему россияне видят подработку: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже этим занимаются. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.