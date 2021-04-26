Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Более трети россиян (38%) назвали ежемесячный доход в размере 50-80 тыс. рублей достаточным для достойной жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".
Для 28% россиян достойный доход составит 80-120 тыс рублей в месяц на человека, 11% россиян хватило бы на достойную жизнь менее 50 тыс. рублей, 15% - от 120 до 200 тысяч, 10% - более 200 тыс. рублей.
Согласно результатам исследования, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа, 8% респондентов работают на двух и более работах. Отмечается, что на Северном Кавказе доля таких работников достигает 15%.
Отмечается, что более трех четверти россиян не довольны своими доходами на текущий момент, лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечиваем им достойный заработок.
Одним из вариантов решить эту проблему россияне видят подработку: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже этим занимаются. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно всётаки, сколько нужно денег в месяц ...скажем в большом областном центре, в месяц. Если у тебя дом без долгов, авто...короче говоря -нет кредитов.
Нам с супругой на двоих хватает за глаза 700-800 евро в месяц на повседневку, еду, некоторую мелочь. Живу в городе Ганновер. Дом свой, авто без кредита, ...Отпуск или большие покупки не имею в виду.
Интересно сравнить. Думаю разница в потребности денег не очень большая.
Любой экономист, вам скажет, что достойная зарплата, зависит: от доходов фирмы, где вы работаете. А доходы фирмы, зависят от реализации товаров и услуг, а так же от покупательной способности населения.
Достойная зарплата, это популисткое выражение, предвыборного периода,политических партий.Они, эти партии, ни к чему не обязывает!
говорить все могут, а вот реально за такую работу платить хорошо совсем другой коленкор
я вот тоже примерно про такую сумму подумал, 50к рублей на члена семьи. Вообще понятие "достойное существование" очень разное для разных людей. Но если считать по продуктам, по возможности платить комуналку, покупать одежду и еще что то подкапливать на отпуска или дорогие покупки, то на текущий момент 50 более менее норм
Хочу как у Миллера 11.000 рублей в минуту.