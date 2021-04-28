Европарламент предложил отключить Россию от Swift и остановить СП-2
Европарламент разработал проект резолюции, в которой предусмотрены меры воздействия на Россию в случае, «если она не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины». Принять документ планируется завтра, 29 апреля, по итогам пленарной сессии, сообщает «Коммерсант».
Резолюция Европарламента не обязательна к исполнению, а является рекомендацией для стран Евросоюза.
Предложенные в резолюции меры:
- отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT;
- остановить реализацию проекта «Северный поток-2»;
- запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов».
«Европарламент сожалеет о текущем состоянии отношений ЕС с Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран–членов ЕС»,— говорится в документе.
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