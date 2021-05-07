Импорт в Россию из дальнего зарубежья в апреле вырос на 50%
В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 48,7% и составил $22,42 млрд.
По данным Федеральной таможенной службы, в импорте текстильных изделий и обуви в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года сократились закупки обуви на 34,2%, хлопка - на 19,7%, текстильной одежды - на 16,5%, трикотажной одежды - на 15,4%, трикотажного полотна - на 12,5%, готовых текстильных изделий - на 1,8%. При этом поставки текстильных материалов возросли на 1,0%, химического волокна - на 2,7%, химических нитей - на 6,3%.
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократился импорт зерновых культур на 40,7%, овощей - на 35,3%, фруктов и орехов - на 15,0%, молочных продуктов - на 13,5%, табака - на 11,0%, сахара - на 9,0%, рыбы - на 7,5%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 1,8%. При этом возросли закупки мяса и субпродуктов на 31,7%, масла растительного - на 44,1%.
В импорте химической продукции сократились закупки продукции органической и неорганической химии на 8,9%, фармацевтической продукции - на 8,1%, парфюмерно-косметических товаров - на 4,4%, мыла и синтетических моющих средств - на 4,2%, а поставки полимеров и каучука возросли на 2,0%.
В импорте машиностроительной продукции возросли закупки летательных аппаратов на 57,4%, железнодорожных локомотивов - на 6,7%, судов и плавучих средств - на 3,9%, механического оборудования - на 3,5%. При этом сократились поставки инструментов и аппаратов оптических на 8,8%, средств наземного транспорта - на 2,8%, электрооборудования - на 0,2%.
Эти данные приводит ТАСС.
ФТС перечислила в федеральный бюджет в январе—марте 1,3 трлн руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доходы от платежей при импорте выросли на 27,5%, до 920,9 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...Советы были самодостаточной страной и все эти выступления антисоветчиков (включая командира) - это просто попытки завуалировать колониальную сущность нынешней России.
Эти постоянные попытки очернить Советы - ...кроме калош, ничего не дела: есть первые, есть вторые, есть и третьи - каждый живёт по своим способностям. Советы были самодостаточно
Тут, конечно, как-то напутанно, толком не разъяснено, за счет каких товарных категорий увеличился импорт. Однако, со стороны глядя, не вызывает сомнений необходимость форсировать импорт, поскольку положительный баланс, превышение экспорта над импортом просто зашкаливает. D 2020 г. 418,7 млрд. долл. экспорт и 254,35 млрд. - импорт., профицит - 164,35. По некоторым данным фактический экспорт еще больше за счет "неучтенки", даже нефти. И куда эти сотни миллиардов баксов? И какое отношение к ним имеют олигархические структуры, если подавляющая часть экспорта - продукция топливно-энергетической и добывающей отраслей, а также - все еще работающих предприятий советской эпохи. Конечно, надо с точки зрения нормального мышления импортировать побольше, но обдуманно. В интересах общества в целом. Например, и для модернизации производственных фондов, а не только личного потребления. Понятно, для этого нужна иная регулятивная деятельность государства.
за счет этих сборов списывается НДС (ставится позже к возмещению). Вот таможенная пошлина - это реальный налог, но на отдельные группы товаров либо ее совсем нет, либо она минимальна
Да здравствует импортозамещение!!!!!